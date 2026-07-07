FDA y CDC investigan brote multiestatal de E. coli vinculado a arándanos congelados

Un brote multiestatal de infecciones por E. coli O145:H28 vinculado a arándanos orgánicos congelados distribuidos en tiendas Publix está siendo investigado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta el momento, la alerta sanitaria ha dejado al menos doce personas afectadas.

Los paquetes de arándanos orgánicos congelados GreenWise de 10 oz retirados del mercado llevan el código 60401 en su empaque. Crédito: FDA | Cortesía

Se trata de los arándanos orgánicos congelados IQF de la marca GreenWise, retirados del mercado por la empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de San Carlos, Chile, debido a una posible contaminación por E. coli O145.

Esta advertencia tiene como objetivo alertar a los consumidores sobre el riesgo de enfermedad asociado con el consumo del producto afectado, el cual fue distribuido en Publix en ocho estados de EE. UU.:

Alabama

Florida

Georgia

Kentucky

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Tennessee

Virginia

Se insta a los consumidores a revisar en sus congeladores la información de los arándanos retirados del mercado. La presentación corresponde a paquetes de 10 oz (283 g) que llevan el código 60401 y la fecha de caducidad del 9 de febrero de 2028.

¿Qué revelan los datos oficiales de los CDC?

Hasta la fecha se han reportado al menos 12 casos confirmados de malestar estomacal relacionado con el consumo de este producto entre mayo y junio de 2026.

La E. coli O145 puede causar síntomas severos y complicaciones en poblaciones vulnerables. Se recomienda a los consumidores verificar sus congeladores y desechar el producto o devolverlo para un reembolso completo.

Todo sobre la bacteria E. coli O145: síntomas y riesgos

a bacteria Escherichia coli se encuentra de forma natural en el intestino grueso de humanos y animales. Aunque la mayoría de los tipos de E. coli no causan daño o solo provocan enfermedades leves, algunas cepas pueden causar una infección diarreica grave, según datos de la Mayo Clinic.

Una de las formas más comunes de contraer esta bacteria es a través del consumo de agua o alimentos contaminados, en especial verduras crudas, frutas y carne picada que no se haya cocinado de forma correcta.

Tiempo de recuperación: Por lo general, los adultos sanos se recuperan dentro de una semana.

Por lo general, los adultos sanos se recuperan dentro de una semana. Grupos de riesgo: Los niños pequeños y los adultos mayores tienen un riesgo más alto de desarrollar el síndrome urémico hemolítico , un tipo de insuficiencia renal que pone en riesgo la vida.

Los niños pequeños y los adultos mayores tienen un riesgo más alto de desarrollar el , un tipo de que pone en riesgo la vida. Síntomas principales: La infección se caracteriza por calambres abdominales intensos, heces acuosas con sangre y vómitos, que suelen presentarse de 3 a 4 días después del contacto con la bacteria.

Guía práctica de prevención y descarte seguro

Tras el reporte emitido por la FDA por el brote multiestatal de E. coli en arándanos congelados, la primera recomendación (aunque parezca obvia) es verificar la información de retiro. En caso afirmativo, no consuma, venda ni sirva este producto.

Desecho seguro: Si tienes el producto, deséchalo o devuélvelo al lugar donde lo compraste. En caso de dudas (por ejemplo, si congelaste el alimento fuera de su empaque original), lo mejor es desecharlo.

Si tienes el producto, deséchalo o devuélvelo al lugar donde lo compraste. En caso de dudas (por ejemplo, si congelaste el alimento fuera de su empaque original), lo mejor es desecharlo. Limpieza profunda: Si compraste o recibiste los arándanos retirados del mercado, incluidos los productos al por mayor, debes limpiar y desinfectar cuidadosamente cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con ellos.

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