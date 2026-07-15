Elena Rose se emociona por girar con Karol G por Estados Unidos

Este martes, Karol G anunció que girará junto con Becky G, Elena Rose y Greeicy. Esta información se compartió pocos días antes de que la cantante colombiana comience a recorrer Estados Unidos con su “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Las tres cantantes latinas serán parte de los shows, aunque no al mismo tiempo; cada una será parte de un tramo de la gira como abridora de cada concierto.

La cantautora venezolana Elena Rose se unirá a la gira de Karol G luego de terminar su paso por Europa con “Alma”, misma gira de conciertos que decidió continuar y donar una parte de lo recaudado a las víctimas del doble terremoto en Venezuela.

Tras el anuncio, la venezolana declaró lo emocionada que la tiene esta nueva etapa junto con la cantante colombiana. “Creo que tenemos ya varios años de una amistad valiosa donde obviamente tenemos unas vidas como bien agitadas las dos, pero siempre encontramos un momento para abrazarnos, para preguntarnos ahí cómo vamos”, dijo a “Billboard”.

También apunta que le emociona porque “siento que me voy a ir de gira con una amiga”.

Elena Rose será la encargada de abrir los dos primeros conciertos de la gira, los cuales están programados para el 24 y 25 de julio en Chicago. Las otras fechas en las que la venezolana acompañará a Karol G serán el 7 de agosto en Las Vegas, el 14 de agosto en Los Ángeles, el 12 de septiembre en Boston, el 17 de septiembre en Nueva York, el 24 de septiembre en Atlanta y el 2 de octubre en Miami.

Además de haber sido programada para los dos primeros shows de la gira, también lo ha sido para los dos últimos conciertos: el 9 de octubre en Tampa y el 15 de octubre en Dallas.

¿Anuncio como estrategia de venta?

Hay que recordar que han existido muchos comentarios alrededor del “Viajando por el Mundo Tropitour” de Karol G, pues no agotó las fechas de la gira como lo hicieron anteriormente ella y otros artistas.

Las ciudades de la gira por Estados Unidos que logró agotar rápidamente fueron Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York y San Francisco. Sin embargo, para inicios de este mes aún había boletos disponibles en Chicago, Las Vegas, Santa Clara y otros.

En total, la gira de Karol G tiene programados 65 conciertos entre Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Varias de las fechas son para el 2027.

Es probable que al anunciar tres estrellas de la industria como abridoras llame la atención de muchos más fanáticos y se vendan las entradas que pueden faltar.

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