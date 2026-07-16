Latino murió al chocar moto que ahorró 2 años para comprar: ironía en Nueva York

Ty Rodríguez, joven de 26 años, murió trágicamente cuando la moto que conducía chocó contra una barrera de seguridad en Washington Heights, Alto Manhattan (NYC).

El siniestro sucedió cuando conducía junto a un amigo y perdió el control en Harlem River Drive, cerca de la West 170th St., alrededor de las 2:20 a.m. del 9 de julio, informó la Policía de Nueva York. Rodríguez falleció en el lugar del accidente debido a un traumatismo craneoencefálico grave.

Irónicamente el joven acababa de adquirir la moto Kawasaki Ninja modelo 2023 con la que salió a practicar, tras haber ahorrado durante dos años para comprarla, según relata su desconsolada hermana menor, Mina Rodríguez.

Ella solía monitorear la ubicación de su hermano a través de Life360. Cuando ocurrió el choque, recibió una alerta de esa aplicación indicando que él podría haber sufrido un accidente. Ty sentía pasión por las motos desde que era adolescente y quería comprarse una al crecer. Tomó clases para aprender a conducir y obtuvo su licencia.

La Unidad de Investigación de Colisiones del NYPD continúa investigando el siniestro. Ty era un conductor precavido, aseveró la hermana de 22 años, en declaraciones al Daily News. “Era una moto muy bonita… Fue como cumplir un sueño que él tenía”.

“Sólo quería practicar más con la moto”, comentó sobre el fatal recorrido que realizó. “Era una moto para principiantes, así que no es que buscara la más cara o sofisticada. Conocía las opciones y eligió esa. Fue sensato al respecto; no compró una moto que fuera demasiado avanzada para su nivel”, añadió.

Trabajaba en la construcción y estacionando autos mientras estudiaba ingeniería civil en City College, todo ello mientras ahorró dinero durante dos años para comprar la motocicleta.

El joven había nacido en Atlanta y se mudó a NYC en 2020 por motivos laborales. Vivía con sus abuelos y su padre en Washington Heights. Se encontraba a poco más de una milla de su casa cuando ocurrió el accidente.

En un caso similar, a principios de este mes Jorge Palaquibay, ecuatoriano de 31 años, murió cuando su motocicleta chocó contra un camión de carga en Queens (NYC), dejando tres niños huérfanos. El mes pasado dos niños murieron en accidentes de moto con pocos días de diferencia en Nueva York.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.