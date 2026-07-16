Milei respalda bandera de Malvinas de los jugadores de Argentina: “Válido y lícito”

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el presidente argentino Javier Milei respaldó con firmeza el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas expresado por los jugadores de la Albiceleste en el campo de juego.

Al ser consultado sobre la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que los futbolistas desplegaron en el Atlanta Stadium tras el agónico triunfo por 2-1, Milei afirmó que “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”.

A pesar de su respaldo al sentimiento patriótico del plantel, Milei insistió en la necesidad de no confundir los ámbitos: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol y así lo entendió el director técnico y así lo entendieron los veteranos. Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia”, apuntó.

Respecto a las posibles consecuencias que el gesto podría acarrear ante la FIFA, el presidente minimizó el impacto: “En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de $30,000 dólares”.

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para ratificar la postura oficial de su gobierno sobre el conflicto de soberanía con el Reino Unido, país que controla las islas desde 1833 y con el que Argentina enfrentó una guerra en 1982: “Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático con una inteligencia en el accionar”.

Polémica internacional

El despliegue de la bandera por parte de los finalistas del Mundial desencadenó un fuerte reclamo por parte del Gobierno británico, solicitando a la FIFA una “investigación exhaustiva” sobre el incidente.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falkland) sin duda lo son”, declaró a los medios la portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

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