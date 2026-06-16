‘Dreamers’ son detenidos por ICE a pesar de tener DACA (podcast)

El aniversario 14 del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tiene un sabor amargo, debido al aumento de detenciones de ‘Dreamers’ por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunado a ello, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha tomado decisiones que pueden vulnerar la libertad de los ‘Dreamers’, ya que la protección de DACA no es suficiente para evitar su deportación, indican organizaciones como United We Dream.

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La organización United We Dream señala que el gobierno del presidente Donald Trump ha detenido a más de 300 personas con DACA, de las cuales ha deportado al menos a 90.

Uno de los casos más preocupantes es JeanCarlos Fiallos Manzanares, un residente en Miami Gardens, Florida, quien lleva un año en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, a casi 3,200 kilómetros de su hogar.

“Fue detenido en mayo del año pasado, ya lleva más deun año en detención”, explicó Deya, directora de Campañas de United We Dream. “Él estaba dejando a sus hijos en casa de su mamá cuando los agentes lo estaban esperando”.

La defensa de Fiallos Manzanares solamente ha logrado impedir que el ‘Dreamer’ sea trasladado a otro centro de detención, pero incluso en Nuevo México se encuentra lejos de su comunidad y grupo de ayuda.

DACA enfrenta varios problemas, incluidos retrasos en renovaciones, la debilidad del programa tras la decisión de la BIA y el plan de ICE para detener a los ‘Dreamers’ a pesar de estar protegidos. Los abogados migratorios, sin embargo, creen que cada caso es único.

Deya explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo son las operaciones de ICE contra los ‘Dreamers’ son un hecho preocupante y la falta de acción del Congreso para aprobar su protección los mantiene en riesgo contante.

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