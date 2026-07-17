Amazon oferta la TV perfecta para ver la final del Mundial: 50% de descuento

Si vas a ver la final del Mundial 2026 en casa, mereces el mejor televisor para disfrutar el partido. Amazon está ofertando una TV que es perfecta para la ocasión: 65 pulgadas, ultra HD y con más de 50% de descuento.

El dispositivo forma parte de una “oferta relámpago” que Amazon mantiene activa por tiempo limitado. La TV marca Toshiba, con el descuento aplicado, te queda en $250 dólares, una rebaja significativa de los $530 dólares de su precio original.

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¿Cómo es la TV que Amazon oferta para la final del Mundial?

Una pantalla 4K de 65 pulgadas para disfrutar cada jugada

Uno de los principales atractivos de este televisor es su panel LED de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, que ofrece cuatro veces más detalle que una pantalla Full HD. Esto permite apreciar con mayor nitidez los movimientos de los jugadores, los colores del césped y los detalles de las transmisiones deportivas.

También es compatible con HDR10, una tecnología que mejora el contraste y ofrece colores más naturales cuando el contenido está disponible en ese formato.

Aunque su frecuencia de actualización nativa es de 60 Hz, Toshiba incorpora la tecnología Motion Rate 120, diseñada para suavizar el movimiento en escenas rápidas. Esto resulta útil durante eventos deportivos, donde la pelota y los desplazamientos de los jugadores son constantes.

Así es el televisor en oferta. Foto: Sitio web de Amazon / Captura de pantalla. Crédito: Cortesía

Fire TV integrado y acceso a las principales plataformas

Otro punto fuerte del equipo es que incorpora Fire TV, el sistema inteligente de Amazon que evita comprar un dispositivo adicional para acceder a aplicaciones.

Desde el televisor es posible utilizar servicios como Prime Video, Netflix, Disney+, Hulu y otras plataformas compatibles. Además, incluye un control remoto con Alexa, lo que permite buscar contenido, abrir aplicaciones o controlar funciones mediante comandos de voz.

Para quienes acostumbran compartir videos o fotografías desde el teléfono, el televisor también admite funciones de duplicación de pantalla.

Conectividad suficiente para la mayoría de los hogares

En el apartado de conexiones, la Toshiba C350 ofrece tres puertos HDMI, suficientes para conectar una consola de videojuegos, una barra de sonido y un reproductor multimedia al mismo tiempo.

También dispone de dos puertos USB, conexión Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita enlazar audífonos inalámbricos, bocinas compatibles o accesorios adicionales.

Su ángulo de visión de 178 grados permite que varias personas puedan seguir el partido desde distintos lugares de la sala sin perder demasiada calidad de imagen.

Para un usuario promedio, esta Smart TV ofrece prácticamente todo lo necesario para disfrutar de la final del Mundial y del entretenimiento diario.

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