Chipotle regala $1 millón en burritos durante la final del Mundial y así puedes reclamar el tuyo

Mientras España y Argentina disputan la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, Chipotle Mexican Grill regalará 100,000 cupones gratis para burritos, equivalentes a $1 millón en comida gratuita, a los primeros aficionados que participen en una dinámica en vivo desde su cuenta de Instagram durante la segunda pausa de hidratación del partido. No habrá sorteo ni compra obligatoria: solo hay que reaccionar antes de que se agoten.

La estrategia ya demostró que tiene un gran impacto. Durante el Super Bowl de 2026, Chipotle agotó los 100,000 cupones de una promoción similar en apenas unos minutos. Ahora apuesta por el evento deportivo más visto del año en todo el mundo, en el que millones de aficionados seguirán el partido en vivo y competirán por conseguir un burrito gratis.

¿Cuándo, cómo y por qué Chipotle hace esta dinámica en pleno mundial?

La razón de la promoción es tanto una estrategia de mercadeo como de cultura popular. Chipotle se ha convertido en el centro de un fenómeno viral en redes sociales relacionado con sus vasos de agua transparentes, que muchos clientes usan para servirse otras bebidas. La cadena decidió convertir ese chiste en parte de su identidad de marca.

Para la final del Mundial, la empresa diseñó una dinámica inspirada en ese truco: durante la segunda pausa oficial de hidratación del partido, Chipotle publicará en su cuenta de Instagram @Chipotle un video corto en el que tres vasos de agua idénticos se mueven en pantalla.

Uno de ellos contiene limonada. Las personas que encuentren el vaso correcto recibirán un código.

El código debe enviarse por mensaje de texto al número 888-222. Los primeros 100,000 en hacerlo recibirán un cupón gratuito que podrán canjear por un burrito, tazón, tacos, quesadilla o ensalada, hasta el jueves 24 de julio de 2026.

Los detalles que definen si ganas o pierdes

Estos son los puntos clave de la oferta, según el comunicado oficial de Chipotle:

Cuándo: durante la segunda pausa de hidratación del partido del 19 de julio (inicio del partido: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)

durante la segunda pausa de hidratación del partido del 19 de julio (inicio del partido: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) Cómo: seguir la cuenta @Chipotle en Instagram y estar atento al Reel del ‘Water Break’

seguir la cuenta en Instagram y estar atento al Reel del ‘Water Break’ Código: enviar vía SMS al número 888-222 (pueden aplicar tarifas estándar de mensajería)

enviar vía SMS al número (pueden aplicar tarifas estándar de mensajería) Válido en: Estados Unidos únicamente, para mayores de 13 años

Estados Unidos únicamente, para mayores de 13 años Vigencia del cupón: hasta el 24 de julio de 2026

hasta el 24 de julio de 2026 Incluye: cualquier entrada a precio regular; no aplica a pedidos de catering ni se combina con otras promociones

cualquier entrada a precio regular; no aplica a pedidos de catering ni se combina con otras promociones Cantidad limitada: solo los primeros 100,000 mensajes recibidos califican

Puedes seguir la transmisión del partido por FOX o en la plataforma de transmisión FOX One en español y en inglés.

¿Por qué Chipotle elige los grandes eventos deportivos para estas promociones?

No es coincidencia que Chipotle repita este formato. El 11 de junio de 2026, primer día del Mundial, la cadena ofreció un descuento de 2×1 en entradas de su menú a todos los clientes que llegaran a la tienda con una camiseta de futbol, y ese día se convirtió en el de mayor tráfico registrado por la empresa en todo 2026, según pcmala.org.

La empresa ha indicado que busca conectar con los aficionados “en los momentos culturales más importantes” y el Mundial representa una oportunidad única para celebrar con la comunidad futbolera, que tiene un importante arraigo entre los hispanos.

Justo este grupo es uno de los consumidores más activos de Chipotle y esta es una de las pocas promociones del año donde el único requisito es ver el partido.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los productos gratuitos de Chipotle para la Final del Mundial 2026

¿Necesito ser miembro del programa Chipotle Rewards para participar?

No. La promoción está abierta a cualquier persona en EE.UU. mayor de 13 años. No se requiere membresía en el programa ‘Rewards on Repeat’ ni ninguna cuenta previa.

¿La entrada gratuita se puede usar para pedir por DoorDash o Uber Eats?

No. Según los términos oficiales, la entrada gratuita obtenida con el código del ‘Water Break’ no aplica para pedidos de entrega por plataformas externas ni para catering.

¿A qué hora ocurrirá la segunda pausa de hidratación del partido?

Las pausas de hidratación se realizan en momentos predefinidos durante el partido, generalmente entre el minuto 25 y 30 de cada mitad. Con inicio del partido a las 3:00 p.m. ET, la segunda pausa podría ocurrir aproximadamente entre las 4:30 y las 4:45 p.m. ET.

¿La promoción aplica en todos los restaurantes Chipotle del país?

Sí. El cupón es válido en cualquier restaurante Chipotle participante en EE.UU. para la compra de un producto a precio regular, sujeto a disponibilidad.

¿Qué pasa si el código no llega inmediatamente después de enviarlo?

Una vez enviado el mensaje al 888-222, el sistema confirma si calificaste entre los primeros 100,000. Si los cupones ya se agotaron cuando envíes tu mensaje, no recibirás un código de canje.

¿Cuánto tiempo tengo para usar la entrada gratuita una vez que la recibo?

El cupón es válido hasta el jueves 24 de julio de 2026. Eso da cinco días después del partido para redimir la entrada en cualquier sucursal participante.

Conclusión

Chipotle regalará $1 millón de dólares en burritos convencido de que cada vez que lanza una promoción similar en un evento masivo, genera millones de interacciones en redes sociales, atrae a nuevos miembros a su programa de lealtad y posiciona su marca en el momento en que más ojos están puestos en una pantalla.

Para el consumidor, el resultado es concreto: hay 100,000 entradas gratuitas disponibles este domingo y, a diferencia del Super Bowl de febrero, el partido termina más temprano y la audiencia hispana estará especialmente activa, con la posibilidad de canjear su regalo y complementarlo con una compra más grande.

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