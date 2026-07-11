La eliminación de México y Brasil del Mundial 2026 golpeó a las dos mayores cerveceras del mundo

La eliminación de México y Brasil, dos de los equipos con las aficiones más numerosas del Mundial 2026, no sólo tuvo consecuencias deportivas. Las acciones de las principales cerveceras del mundo resintieron el impacto después de que ambos países, dos de los mayores consumidores de cerveza en América Latina, quedaran fuera del torneo en los octavos de final.

AB InBev, fabricante de marcas como Corona y Budweiser, cayó 2.4% en la Bolsa de Bruselas, mientras que Constellation Brands, que distribuye las marcas Corona y Modelo en Estados Unidos, perdió 5.9% en Wall Street, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Esta reacción refleja cómo las cerveceras cambiaron su expectativa a la baja durante las fases decisivas del Mundial. Antes del Mundial, analistas de Jefferies esperaban que el torneo impulsara el consumo mundial de cerveza en alrededor de 1,000 millones de pintas, con AB InBev y Heineken entre las principales beneficiadas. Sin embargo, la eliminación de México y Brasil redujo esas expectativas y llevó a los inversionistas a ajustar sus pronósticos para el sector.

La jornada que golpeó a toda la industria

México cayó ante Inglaterra en un partido dramático en Ciudad de México, donde nunca había perdido en Mundiales. Brasil fue eliminado por Noruega en un doblete de Erling Haaland, la primera vez desde 1990 que La Seleção no llega a cuartos de final. Ambos equipos quedaron fuera desde el 5 de julio, con 14 días de torneo por delante.

Las pérdidas en bolsa fueron generalizadas al lunes siguiente:

AB InBev: −2.4% en Bruselas

−2.4% en Bruselas Heineken: −1.39% en Ámsterdam

−1.39% en Ámsterdam Constellation Brands: −5.9% en Nueva York

−5.9% en Nueva York Ambev (filial brasileña de AB InBev): −3.5% en São Paulo

¿Por qué Brasil pesa más que México en esta ecuación?

Analistas de Morgan Stanley advirtieron de inmediato a sus clientes: “Existe el riesgo de que las ventas del tercer trimestre en Latinoamérica no alcancen las expectativas”. Y explicaron que habría un impacto diferenciado: “La eliminación temprana de Brasil es la sorpresa negativa más relevante, dado el tamaño del mercado cervecero brasileño y las mayores expectativas con las que llegaba al torneo”.

Morgan Stanley estimó que Brasil representaba una diferencia de 70 puntos base en el crecimiento de ventas proyectado; México, 30 puntos base. La suma de ambas eliminaciones recorta el pronóstico de crecimiento del sector en casi 1%.

México, además, suspendió la venta de cerveza en puntos estratégicos durante sus partidos en varias ciudades anfitrionas, lo que también contuvo el consumo en los momentos más relevantes del torneo para los mexicanos.

Lo que significa para los consumidores hispanos en EE.UU.

Corona y Modelo son las marcas de importación más vendidas en Estados Unidos, con una base de consumidores mayoritariamente hispana. Constellation Brands ya había recortado su pronóstico de ventas antes del Mundial, citando menor demanda entre consumidores hispanos. La eliminación temprana de México solamente agravó ese escenario.

En términos prácticos, esto puede traducirse en:

Menos promociones y descuentos en los próximos meses ante la presión sobre los márgenes

en los próximos meses ante la presión sobre los márgenes Reducción de campañas publicitarias que benefician a medios y eventos de la comunidad hispana

que benefician a medios y eventos de la comunidad hispana Menor inversión en patrocinios culturales y deportivos locales vinculados a estas marcas

¿EE.UU. tampoco fue una alternativa?

Tras las eliminaciones del domingo, la selección de Estados Unidos tampoco fue una respuesta para mantener la venta. Alrededor del 20% de los ingresos de AB InBev proviene del mercado estadounidense, pero su equipo nacional fue goleado el lunes 6 por Bélgica.

Además, los propios analistas de Morgan Stanley lo advirtieron: “El beneficio que supone el avance de EE.UU. para el mercado cervecero no está tan demostrado”, dado que la cultura de consumo de cerveza vinculada al fútbol no tenía el mismo arraigo que en Brasil o México.

Gabriela Cuevas, coordinadora federal del Mundial 2026, señaló que el torneo dejaría una derrama económica cercana a los 55,000 millones de pesos en México (poco más de $3,000 millones de dólares) antes de la eliminación, con ocupación hotelera cercana al 60% en las ciudades anfitrionas.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la caída en las ventas de cerveza en el Mundial

¿Cuánto cayeron las acciones de las cerveceras?

AB InBev perdió 2.4% en Bruselas; Constellation Brands, 5.9% en Nueva York; Heineken, 1.39% en Ámsterdam; y Ambev, 3.5% en São Paulo, todo en la jornada del 7 de julio de 2026.

¿Por qué afecta tanto el Mundial a las cerveceras?

Cada partido adicional que juega un equipo con gran afición significa semanas más de consumo en bares y tiendas. Jefferies estimaba 568 millones de litros adicionales para todo el torneo.

¿El consumidor hispano en EE.UU. sentirá el impacto?

Sí, indirectamente. Menos ventas equivalen a menos inversión en promociones, descuentos y patrocinios que estas marcas destinan al mercado hispano.

¿Hay alguna posibilidad de recuperación?

Las perspectivas son limitadas. Estados Unidos fue eliminado el 6 de julio. Sin los dos principales consumidores en Latinoamérica, ni el principal anfitrión en competencia, las ventas del tercer trimestre en América Latina y el mercado hispano de EE.UU. difícilmente alcanzarán las proyecciones originales.

Conclusión

La salida de México y Brasil del Mundial no solo rompió sueños futbolísticos: le quitó a la industria cervecera su mejor argumento de ventas del año. Esto podría provocar que el tercer trimestre de AB InBev y Constellation Brands se convierta en una decepción, cuando antes de la inauguración esperaban que fuera el evento en su tipo más rentable de la historia.

Para el consumidor hispano, eso se traduce en menos incentivos, menos campañas y menos inversión de las marcas que forman parte de su vida cotidiana.

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