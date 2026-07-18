Cómo sigue Nueva York después del Mundial: los cambios que verá la ciudad

Cuando termine la final del Mundial 2026, Nueva York comenzará a desmontar buena parte del operativo especial que transformó calles, parques, transportes y espacios públicos durante más de un mes. La ciudad recuperará rápidamente su ritmo habitual, pero algunas iniciativas podrían dejar una huella más duradera.

Los primeros cambios se notarán en Midtown. Las restricciones vehiculares, carriles exclusivos para autobuses y corredores especiales utilizados durante los días de partido fueron planteados como medidas temporales.

También dejarán de funcionar los shuttles oficiales que conectaron Manhattan con el estadio de East Rutherford.

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Menos cierres y regreso del tránsito habitual

Durante los partidos, la ciudad convirtió sectores de la Quinta y Sexta Avenida, la calle 42 y alrededores de Columbus Circle, Grand Central y la terminal de Port Authority en corredores de traslado para aficionados.

Leyendas Mundial de Fútbol en Rockefeller Plaza.

Crédito: Ashley Landis | AP

Finalizado el torneo, esas calles volverán progresivamente a su funcionamiento normal. Los residentes y trabajadores de Midtown deberían encontrar menos vallas, controles, desvíos y autobuses especiales.

La MTA también dejará atrás los refuerzos diseñados para las jornadas mundialistas y retomará sus horarios habituales, aunque continuarán las modificaciones relacionadas con obras y mantenimiento regular.

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Se terminan las fiestas públicas del Mundial

Las pantallas gigantes, celebraciones y más de 100 encuentros gratuitos organizados en parques, plazas y mercados públicos estuvieron ligados al calendario del torneo. Tras la final, esos espacios serán desmontados o volverán a recibir sus actividades habituales.

También concluirá la programación especial destinada a promover restaurantes, comercios y recorridos por los cinco distritos. El desafío será comprobar cuántos visitantes regresan después del torneo y si los negocios que recibieron ese impulso pueden sostenerlo durante el resto del verano.

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El fútbol juvenil podría ser el legado más visible

Uno de los cambios con posibilidades de perdurar es el crecimiento del interés por el soccer entre niños y adolescentes. Academias de la ciudad reportaron una mayor demanda durante el Mundial, impulsada por la exposición diaria a los partidos y por el entusiasmo generado entre las familias.

La iniciativa Soccer Streets transformó temporalmente calles frente a 50 escuelas públicas en canchas y espacios recreativos. Aunque ese programa fue diseñado para los meses previos al torneo, la experiencia podría servir como modelo para futuras actividades comunitarias.

Sin embargo, todavía no está claro qué programas se convertirán en permanentes ni cuánto presupuesto tendrán después de que disminuya la atención internacional.

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El impacto económico deberá medirse

Antes del torneo, el comité organizador calculó que el Mundial podía generar unos $3,300 millones en actividad económica para la región de Nueva York y Nueva Jersey, sostener más de 26,000 empleos y atraer a más de 1.2 millones de visitantes.

Esas cifras eran proyecciones. El balance real dependerá de cuánto gastaron los visitantes, qué sectores se beneficiaron y qué parte de los empleos fue temporal.

Hoteles, restaurantes, transporte y comercios perderán el flujo extraordinario de turistas, aunque julio seguirá siendo temporada alta. También quedará abierta la discusión sobre si el beneficio económico compensó los costos públicos de seguridad, limpieza, tránsito y organización.

Nueva York vuelve a ser Nueva York

No habrá una transformación física comparable con la de otras sedes que construyeron estadios o grandes líneas de transporte específicamente para el Mundial. El estadio de la final está en Nueva Jersey y Nueva York utilizó, sobre todo, infraestructura existente y medidas operativas temporales.

Por eso, el cambio posterior será menos visible: desaparecerán las camisetas de selecciones, las pantallas y los operativos especiales, pero quedarán una mayor exposición internacional, nuevos visitantes y una prueba a gran escala sobre cómo organizar eventos deportivos multitudinarios.

El verdadero legado se conocerá más adelante: cuando pueda medirse si el entusiasmo por el fútbol, la actividad de los comercios y el uso del transporte público sobrevivieron a la final.

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