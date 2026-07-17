El Mundial 2026 dejará $20,000 millones de dólares en Estados Unidos, según Bank of America

El Mundial 2026 está a solo horas del choque definitivo entre España y Argentina en el MetLife Stadium, y las grandes firmas financieras ya han comenzado a pasar la factura de la fiesta.

Según las estimaciones de Bank of America, el torneo ha inyectado cerca de $20.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos, mientras que la FIFA se encamina a firmar el año más lucrativo de su historia.

A pesar de que las cifras globales son monumentales, impulsadas por un formato inédito de 48 selecciones y 16 sedes, algunos analistas y datos oficiales sugieren que el impacto real en el turismo estadounidense avanzó a un ritmo más moderado de lo previsto.

El director general de Bank of America Brian Moynihan reveló en una entrevista para la cadena CBS News que la maquinaria económica que se mueve alrededor del torneo es masiva, beneficiando de forma directa al comercio local: “La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de $40,000 millones de dólares, de los que 20,000 millones son en Estados Unidos. Al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades”.

El gasto se concentró principalmente en los sectores de turismo, consumo masivo, comercio minorista y la industria gastronómica (bares y restaurantes). Para ponerlo en perspectiva, el beneficio económico en EE. UU. fue diez veces mayor que el de México, el otro coanfitrión norteamericano, donde la consultora Deloitte estimó un impacto de $2,543 millones de dólares.

Por su parte, un informe especializado de Bloomberg Intelligence proyecta que la FIFA cerrará esta edición con ingresos cercanos a los $9,000 millones de dólares.

Esta cifra pulveriza el récord histórico de $6,314 millones de dólares establecido en el Mundial de Qatar 2022, lo que representa un incremento superior al 40%. El informe prevé que el impacto comercial global (publicidad, bienes de consumo, hotelería) escalará hasta los $80,000 millones de dólares.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos encendió las alarmas al reportar que durante junio (el primer mes de la cita mundialista) la llegada de viajeros aéreos internacionales a todo el país fue de 4,39 millones, lo que significa un aumento interanual de apenas el 0,2%. Los analistas sugieren que el turismo regular de verano pudo haberse visto desplazado por las altas tarifas aéreas y de hospedaje provocadas por el Mundial.

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