Ola de calor: lo que le pasa a tus riñones si estás más de 6 horas sin tomar agua

La zona norte y oeste de Estados Unidos registró temperaturas récords este 12 de julio, especialmente en Salt Lake City, capital de Utah, y Billings, la ciudad más grande de Montana. La ola de calor evidencia la importancia de no pasar más de 6 horas sin tomar agua, lo cual sería peligroso para tus riñones.

Según los servicios meteorológicos estadounidenses, citados por el portal DW, la temperatura alcanzó 43 °C (109.4 °F) el fin de semana. Cifras similares no se reflejaban desde hace 150 años.

Sin embargo, los expertos advierten que la ola de calor alcanzará su punto máximo este martes 14 de julio, lo que implica un llamado a la precaución, en casa y en las calles.

El consumo de agua con frecuencia es una de las principales pautas médicas para combatir el calor, evitando la sed extrema y deshidratación. Cuando tu cuerpo pasa más de 6 horas sin tomar agua, los riñones podrían trabajar más y sobrecargarse.

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Qué le pasa a tus riñones cuando no tomas agua en plena ola de calor

Sin la necesidad de una explicación científica profunda, expertos en salud señalan que pasar más de 6 horas sin tomar agua provoca una deshidratación severa que obliga a tus riñones a retener líquidos y concentrar la orina. Esto para que tu cuerpo no se quede sin recursos.

Cuando estos órganos vitales trabajan de más y se sobrecargan, aumenta el riesgo de sufrir lesiones renales agudas, cristalización de minerales que forman dolorosos cálculos y la acumulación peligrosa de toxinas.

La formación de cálculos, que es lo se conoce como piedras en los riñones, ocurre cuando la orina se vuelve concentrada por la falta de agua para filtrar las toxinas. Este ambiente es propicio para la formación de los cálculos, que se producen cuando el calcio y el oxalato se cristalizan.

Asimismo, al haber una acumulación de toxinas que no son filtradas, tus riñones pierden temporalmente su capacidad eficiente para limpiar la sangre, lo que dejan desechos metabólicos en el cuerpo.

Finalmente, cuando uno o varios de estos factores se combinan (estrés térmico más falta de líquidos), puede haber una lesión renal aguada, que es un daño repentino en los riñones. En la mayoría de casos, esto requiere hospitalización y tratamiento urgente.

El consumo de agua diaria y con frecuencia no tiene por qué ser una recomendación médica o una pauta en plena ola de calor, sino que debe ser un hábito o modo de vida en cualquier temporada del año. Mantén tu cuerpo hidratado y evita los golpes de calor.

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