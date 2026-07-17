McDonald’s regala vasos del Mundial de la FIFA por compras mínimas de $7

La fiebre del fútbol llega a su punto máximo a pocos días de la final de la Copa Mundial de la FIFA, y McDonald’s se suma a la alegría regalando un vaso coleccionable en cualquier compra mínima de $7 a través de la aplicación de la marca.

La gigante de las hamburguesas tiene activa la promoción del Menú de la Copa Mundial de la FIFA™ que regala un vaso, y ahora los fanáticos podrán llevarse un vaso coleccionable adicional completamente gratis hasta el partido de este domingo.

McDonald’s hace un guiño a los fanáticos para que aumenten las posibilidades de coleccionar más vasos que rinden homenaje a la gran estrella Lamine Yamal y a otros grandes de todos los tiempos, incluido Grimace con la compra mínima de 7 dólares o con el menú mundialista.

Por los pedidos a través de la App mayores a $7, los clientes recibirán un vaso coleccionable totalmente gratis. Crédito: McDonald’s | Cortesía

¿Cuáles son las comidas especiales para la Copa FIFA 2026?

Con la nueva comida, los aficionados pueden conseguir uno de los nueve vasos coleccionables con estrellas del fútbol mundial. Crédito: Mc Donalds | Cortesía

Recordemos que a comienzos de junio de 2026, a pocos días del inicio del evento deportivo, McDonald’s lanzó a nivel un menú temático, una cajita feliz con sorpresa y los vasos coleccionables en honor a la Copa Mundial de la FIFA 26™, todo por tiempo limitado.

La promoción consiste en que, por la compra de cada menú, se entregará uno de los nueve vasos coleccionables con íconos del fútbol como Christian Pulisic, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Son Heung-Min, Lamine Yamal, Alphonso Davies, Santiago Giménez y la leyenda de la casa, Grimace. Y ahora te llevas uno adicional, solo hasta el domingo de la gran final.

El menú mundialista tiene dos opciones principales a elegir:

Una Big Mac

10 piezas de Chicken McNuggets®

Ambas opciones vienen acompañadas por la salsa Big Mac de empaque dorado de edición limitada.

Como complemento para la jornada, los Arcos Dorados proponen sus clásicos desayunos, como el Sausage McMuffin® con huevo o el Sausage Egg Biscuit, acompañados de las crujientes patatas hash brown.

También está disponible la Cajita Feliz con 23 peluches Squishmallows de regalo, que incluyen a las mascotas de la Copa Mundial representando a los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Los compradores de la Cajita Feliz también tendrán la oportunidad de disfrutar de un juego interactivo.

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