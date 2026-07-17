Muere la primera persona por el brote de legionelosis en Manhattan

El brote de legionelosis que afecta al Upper East Side de Manhattan dejó su primera víctima mortal, informaron este viernes las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades no divulgaron la identidad de la persona fallecida, su edad ni detalles sobre cuándo o cómo contrajo la enfermedad, informó The Associated Press.

El Departamento de Salud de la ciudad ha confirmado hasta el momento 67 casos de legionelosis, un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, y decenas de pacientes han requerido hospitalización.

La investigación se ha centrado principalmente en las torres de refrigeración instaladas en la parte superior de numerosos edificios del Upper East Side, ya que estos sistemas de aire acondicionado pueden liberar al ambiente vapor de agua contaminado con la bacteria.

Datos de la ciudad citados por AP señalan que las pruebas detectaron presencia de bacterias Legionella, vivas o muertas, en las torres de refrigeración de más de 75 edificios del vecindario. Entre ellos figuran museos, colegios privados y edificios residenciales de lujo.

Las autoridades aclararon que todavía no se ha determinado cuál de esas instalaciones, si alguna, está directamente relacionada con el brote. No obstante, ordenaron a todos los propietarios limpiar, vaciar y desinfectar las torres de refrigeración como medida preventiva.

El brote comenzó a ser investigado el 2 de julio, cuando se identificaron los dos primeros casos en la zona.

La legionelosis es una enfermedad respiratoria tratable, aunque puede ser grave.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que aproximadamente el 10% de los pacientes fallece a causa de la infección. En 2025, otro brote registrado en el barrio de Harlem provocó la muerte de siete personas y más de un centenar de contagios.

La bacteria Legionella prolifera en agua caliente y puede encontrarse en torres de refrigeración, jacuzzis y sistemas de duchas. La infección suele producirse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada y no se transmite de persona a persona.

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