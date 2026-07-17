Nueva York registra más de 60 casos de legionelosis y detectan bacteria en edificio del Upper West Side

El brote de legionelosis que afecta al Upper East Side de Nueva York ya ha dejado más de 60 personas contagiadas, mientras las autoridades sanitarias ampliaron la investigación tras detectar por primera vez la bacteria Legionella en el sistema de agua caliente de un edificio residencial del Upper West Side, informó el New York Post.

De acuerdo con el Departamento de Salud de la ciudad, la mayoría de los afectados ha desarrollado una forma grave de neumonía asociada a la enfermedad.

Entre los pacientes, 49 han requerido hospitalización, aunque para la noche del lunes solo 15 permanecían ingresados, mientras que 34 ya habían sido dados de alta.

Hasta el momento, una persona ha fallecido.

Las autoridades advirtieron que es posible que se identifiquen nuevos casos en los próximos días, ya que todas las personas diagnosticadas residían en el Upper East Side, donde el brote fue detectado inicialmente el pasado 2 de julio.

La bacteria también fue hallada en el sistema de agua caliente del edificio The Ardsley, ubicado en Central Park West, en el Upper West Side, reportó el New York Post. El inmueble, de apartamentos de lujo, ya completó la desinfección de sus instalaciones.

No obstante, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, restó preocupación al hallazgo al explicar que el edificio no cuenta con torre de refrigeración, estructuras que suelen estar asociadas con este tipo de brotes.

“La razón por la que nos enfocamos en las torres de refrigeración es que normalmente son el origen de estos brotes”, señaló el mandatario durante una conferencia de prensa.

La investigación continúa centrada en los vecindarios de Carnegie Hill y Yorkville, en el Upper East Side. Las autoridades consideran que se trata de un brote de origen comunitario y recuerdan que las fuentes habituales de exposición incluyen torres de refrigeración, jacuzzis y fuentes con chorros de agua.

Las inspecciones realizadas a unas 183 torres de refrigeración en la zona detectaron presencia de la bacteria en 31 edificios, entre ellos el Museo Guggenheim. El Departamento de Salud aseguró que todos esos inmuebles ya completaron los trabajos de limpieza y desinfección.

El comisionado de Salud, Alister Martin, adelantó que próximamente se divulgarán nuevas direcciones de edificios cuyas torres de refrigeración deberán someterse a reparaciones. Asimismo, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, pidió que las autoridades publiquen de inmediato la ubicación de cualquier edificio donde se confirme la presencia de Legionella.

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