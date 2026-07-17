“Wonderwall”, de Oasis, lidera la lista global de Spotify, 30 años después de su lanzamiento

La canción “Wonderwall” de Oasis alcanzó un récord de reproducciones en las plataformas de streaming. El tema de la banda británica se ubicó en el primer lugar del Top 50 de Spotify, 30 años después de su estreno.

“Wonderwall” superó a “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 cantada por la cantante colombiana Shakira y la estrella nigeriana Burna Boy. La canción alcanzó el primer lugar el jueves al acumular más de 5,01 millones de reproducciones en un solo día, un nuevo máximo histórico para el tema.

Que una canción estrenada en 1996 tenga un rápido incremento en las reproducciones obedece a una razón en específico: la participación de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Durante la participación de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo, la afición británica cantó varias canciones emblemáticas de la música británica, entre ellas “Wonderwall”. Los aficionados cantaron esta canción al final de cada partido y los jugadores se unían para vivir un momento cargado de emoción y sentimentalismo con la afición.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver a jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane cantando emocionados junto con la afición desde el terreno de juego luego de finalizados sus partidos.

Inglaterra fue eliminada en la semifinal de la Copa del Mundo, con un marcador de 2-1 frente a Argentina, tras una remontada en los últimos minutos por parte de la selección albiceleste.

La tradición inició con la primera victoria de la selección de Inglaterra ante Croacia, luego contra México y finalmente contra Noruega antes de disputar la semifinal contra Argentina. En ese momento, el delantero Harry Kane declaró que cantar con los hinchas fue uno de sus momentos favoritos en toda su carrera.

El mediocampista Morgan Rogers explicó a la prensa lo importante que es esta canción para los ingleses. “No te consideres inglés si no sabes la letra. Es una canción tan conocida que todo el mundo tiene que saber la letra. Si no, mejor que la aprendas rápido”, dijo.

Otras de las canciones que acompañaron a la selección de Inglaterra y a su hinchada durante su participación en el Mundial fueron “Sweet Caroline” de Neil Diamond y “Hey Jude” de The Beatles.

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