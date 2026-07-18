Bad Bunny lidera la expansión latina en el streaming en EE.UU. y el mundo

La música en español sigue conquistando terreno en la industria digital y los datos más recientes muestran que ya no se trata de una tendencia pasajera. El nuevo Informe Semestral de 2026 de la firma Luminate confirma que el consumo de repertorio latino continúa creciendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, con Bad Bunny al frente de ese fenómeno.

Las cifras reflejan un cambio cada vez más evidente en los hábitos de escucha. De acuerdo con el reporte, el 54% de la audiencia ocasional de música en Estados Unidos asegura escuchar música latina, el porcentaje más alto registrado hasta ahora. En otras palabras, más de la mitad de los oyentes del país ya incluye canciones en español dentro de sus preferencias.

El crecimiento también quedó reflejado en el volumen de reproducciones. Durante los primeros seis meses de 2026, el 9,4% de todas las escuchas en plataformas de “streaming” en el mercado estadounidense correspondió a temas interpretados en español. Al mismo tiempo, las producciones en inglés redujeron su participación hasta el 87,1%, el nivel más bajo registrado por Luminate.

Mercado internacional cada vez más diverso

Esta expansión no se limita a Norteamérica. El informe señala que la música latina alcanzó 363,200 millones de reproducciones bajo demanda en el mundo durante el primer semestre del año. La cifra supera ampliamente los 335,300 millones registrados en el mismo periodo de 2025 y forma parte de un mercado global que ya acumula 2,8 billones de reproducciones en lo que va de 2026.

Para Luminate, estos resultados evidencian una transformación profunda en la industria musical, donde distintos géneros comienzan a compartir protagonismo y el catálogo en español gana espacio frente a mercados que durante años estuvieron dominados casi exclusivamente por la música anglosajona.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” mantiene a Bad Bunny en la cima

El protagonismo de Bad Bunny también quedó respaldado por los resultados comerciales de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. El álbum se ubicó como el tercero más vendido y reproducido en Estados Unidos durante 2026, con un acumulado de 1,543 millones de unidades equivalentes a álbumes.

El puertorriqueño comparte ese lugar junto a los exponentes de la música country Morgan Wallen y Ella Langley, un panorama que también refleja cambios en las preferencias del público frente a la pérdida de participación del R&B y el hip-hop.

Jaime Marconette, vicepresidente de análisis musical y relaciones con la industria de Luminate, resumió este panorama al asegurar que los cambios responden a un ecosistema mucho más equilibrado entre géneros: “La huella cultural de la música latina se está extendiendo rápidamente mucho más allá de su núcleo tradicional”, afirmó el directivo.

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