EE.UU. ataca a Irán por séptima noche consecutiva y endurece el bloqueo naval

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este viernes una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que completaron siete noches consecutivas de ofensivas contra la República Islámica, en medio de una escalada militar que también incluye el reforzamiento del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó que los bombardeos comenzaron a las 3:00 p.m. del este de Estados Unidos y que forman parte de la estrategia ordenada por el presidente Donald Trump para debilitar las capacidades militares iraníes.

“El Centcom lanzó una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe”, señaló el organismo en su cuenta de X.

La nueva ofensiva se produce una semana después de que Trump anunciara la cancelación del memorando de entendimiento firmado con Teherán el 18 de junio, al argumentar que Irán mantenía ataques contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Aunque el Centcom no precisó los blancos alcanzados en esta última operación, horas antes informó de la destrucción de una torre de vigilancia utilizada por las fuerzas iraníes para rastrear y atacar buques comerciales en esa ruta marítima, una acción que, según Washington, contribuirá a proteger la navegación.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Por su parte, Irán aseguró haber atacado posiciones militares estadounidenses en la base de Al Tanf, en Siria, y en Catar, donde afirmó haber destruido un sistema de radar y varios aviones cisterna, además de causar la muerte de militares estadounidenses. Washington rechazó posteriormente esas afirmaciones.

La tensión también ha impactado los mercados energéticos. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con un alza de 4.48%, hasta los $82.49 dólares por barril, acumulando un incremento semanal de 14.7%, impulsado por la incertidumbre sobre el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, paso por el que antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Estados Unidos refuerza el bloqueo naval

Estados Unidos informó además que ha endurecido la aplicación del bloqueo naval contra Irán desde que lo reimpuso el martes en el estrecho de Ormuz.

Según el Centcom, durante los primeros tres días de la nueva fase del operativo las fuerzas estadounidenses desviaron cuatro buques comerciales, inhabilitaron una embarcación y abordaron otra para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas por Washington.

El organismo indicó que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en la zona para hacer cumplir el bloqueo, restablecido tras la ruptura del memorando de entendimiento entre ambos países.

American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Recordó además que, durante la primera fase de esta medida, iniciada en abril, fueron desviados más de 140 buques, nueve embarcaciones quedaron inhabilitadas por incumplir las órdenes y más de 50 naves con ayuda humanitaria pudieron continuar su tránsito.

La reactivación del cerco naval se produjo dos días después de que Irán advirtiera sobre un posible cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los bombardeos estadounidenses.

Teherán ha condenado los ataques de Estados Unidos ante las Naciones Unidas al sostener que los bombardeos contra infraestructuras civiles violan el derecho internacional humanitario y constituyen “crímenes de guerra”.

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