Agentes del ICE vestidos de civil esposan a hombre en aeropuerto de Las Vegas

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), vestidos de civil fueron captados en video mientras intentaban detener a un hombre en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, donde llegaron a colocarle una esposa en una muñeca antes de retirarse sin arrestarlo.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al individuo en el suelo de la Terminal 3 del aeropuerto de Las Vegas con una de sus manos colocada detrás de la espalda, mientras dos personas vestidas de civil lo rodean e intentan colocarle esposas.

El caso provocó reacciones de autoridades y organizaciones defensoras de los derechos civiles, que cuestionaron la forma en que se realizó la intervención y la falta de identificación visible de los agentes del ICE.

Video capta operativo del ICE en aeropuerto de Las Vegas

El incidente ocurrió el lunes por la noche dentro del Aeropuerto Internacional Harry Reid. En la grabación se observa cómo una persona que presencia la escena pregunta a los agentes qué está ocurriendo.

Uno de los funcionarios, que llevaba una sudadera con capucha, baja momentáneamente la prenda mientras continúa el procedimiento. El hombre que estaba en el suelo, visiblemente alterado.

“No sé qué están haciendo”, gritó.

Poco después, los dos agentes se retiran del lugar dejando al hombre con una esposa colocada en uno de sus brazos. La agente que aparece en el video llevaba mascarilla y también se cubría parcialmente con una capucha mientras abandonaba la zona.

Unidentified “law enforcement” tackle, seize property (wrist watch), and handcuff man at Las Vegas airport before running away when confronted by bystanders.



Shocking plot twist?..these are ICE agents pic.twitter.com/zBPkfoMJpu — Jamison Daniel (@AntiquarianMuse) July 16, 2026

Policía de Las Vegas confirma participación del ICE

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó que las dos personas que aparecen en las imágenes eran agentes del ICE.

La policía informó que los funcionarios consultaron los antecedentes del hombre durante la intervención, pero no encontraron una orden de arresto pendiente en su contra.

“Le quitaron la esposas de la muñeca y notificaron al ICE”, señaló la policía en un comunicado.

Tras la llegada de más personas al área y la formación de una multitud, los agentes decidieron retirarse sin completar el arresto, según explicó posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

DHS identifica al hombre como inmigrante australiano con visa vencida

El DHS identificó al hombre como Phu Nguyen, de 57 años, un ciudadano australiano que, según la agencia, permanecía en Estados Unidos después de que venciera el periodo autorizado por su visa.

De acuerdo con la versión oficial del gobierno, Nguyen ingresó legalmente al país en mayo de 2013 con autorización para permanecer hasta el 26 de mayo de 2015.

“Nguyen se negó a marcharse, violando así las leyes de nuestro país”, afirmó el DHS en un comunicado.

La agencia señaló que el hombre recibiría las garantías correspondientes durante su proceso migratorio y permanecería bajo custodia del ICE mientras se resolvía su caso.

Nguyen fue detenido posteriormente en California

Aunque el operativo en Las Vegas terminó sin arresto, el DHS informó que Nguyen fue detenido al día siguiente antes de que abordara un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Según registros públicos en línea, actualmente permanece detenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, California.

Hasta el momento se desconoce si Nguyen cuenta con representación legal.

El ICE compartió la misma declaración emitida por el Departamento de Seguridad Nacional al ser consultado sobre el caso.

Legisladora de Nevada cuestiona actuación de los agentes

La senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen, criticó el procedimiento y pidió explicaciones sobre la forma en que los agentes realizaron la intervención.

En una publicación en la red social X, Rosen cuestionó que los funcionarios estuvieran vestidos de civil y sin elementos visibles de identificación.

“Vestidos de civil. Sin uniformes. Sin cámaras corporales. Sin identificación. ICE sigue actuando con impunidad, infundiendo miedo en nuestras comunidades y asustando a los turistas, lo que perjudica nuestra economía turística”, escribió la legisladora.

La senadora también pidió que los agentes migratorios cumplan estándares similares a los de otros cuerpos de seguridad.

“Ya basta. ICE debe seguir las mismas normas de sentido común que otros organismos encargados de hacer cumplir la ley”, afirmó.

El DHS no respondió de inmediato a las preguntas sobre por qué los agentes no portaban uniforme ni si se identificaron claramente como autoridades antes de intentar detener a Nguyen.

ACLU de Nevada acusa al ICE de actuar de manera imprudente

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, señaló que la actuación de los agentes fue preocupante y cuestionó la forma en que se desarrolló el operativo.

Según Haseebullah, las imágenes muestran a funcionarios cubriéndose el rostro y utilizando capuchas mientras intervenían contra una persona que parecía confundida.

“La actuación del ICE fue imprudente y peligrosa”, afirmó en un comunicado, donde acusó a la agencia de generar temor entre la población y de no actuar con la transparencia esperada de una autoridad federal.

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