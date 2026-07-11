Paseo trágico: ciclista mayor murió al chocar rama de árbol en parque de Nueva York

Un ciclista de 61 años falleció en el hospital semanas después de chocar contra la rama de un árbol caída mientras conducía una bicicleta eléctrica por un parque en Brooklyn (NYC).

Según informó ayer la Policía de Nueva York, el pedalista circulaba por un carril de bicicletas dentro de Owl’s Head Park cuando impactó trágicamente contra la rama derribada, cerca de Shore Road y la calle 68 en Bay Ridge, alrededor de las 12:25 a. m. del 29 de mayo, según las autoridades.

El ciclista salió despedido de la bicicleta y sufrió una grave lesión en la cabeza, indicó la policía. Los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al hospital Langone, donde falleció días después, el 5 de julio, reportó ayer Daily News. La identidad de la víctima aún se mantiene en reserva a la espera de notificar a sus familiares.

En mayo Claud Sealy, hombre de 60 años, murió dos semanas después de caerse en su bicicleta al arrollar a una anciana en una calle en Brooklyn (NYC). La semana pasada Justin Osorio, joven de 24 años, fue acusado de homicidio involuntario, agresión y otros cargos relacionados por aparentemente conducir a alta velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol, al chocar un árbol y causar la muerte de la madre de su hija en Long Island (NY).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se convitió en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusadode conducir en estado de ebriedad (DWI).

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.