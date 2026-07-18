Mundial 2026: Shakira sigue recibiendo a bailarines de todo el mundo para el show en la final

Shakira está cumpliendo su promesa de llevar a todos los que querían ser parte del inédito espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial 2026 y este sábado compartió un video en su cuenta personal de Instagram con otro grupo de bailarinas procedentes de distintas partes del mundo, que ya están con ella de cara al gran evento, que será mañana en el MetLife Stadium.

La artista colombiana se mostró junto a un gran número de chicas, realizando nuevamente la coreografía del fenómeno de “Dai Dai”, resaltando en la parte delantera a la pequeña modelo y bailarina Eseniia, quien fue invitada por Shakira desde mayo tras difundir un video bailando al ritmo del himno oficial del evento. Lo mismo ocurrió con el resto de las bailarinas que salen en el video de este sábado.

“Estas bailarinas de todo el mundo se unieron a mí en el Dai Dai Challenge, ¡Y mañana subiremos al escenario juntos en la final! ❤️⚽️ ¿Quién está listo?”, colocó Shakira como pie del video que tuvo un final divertido.

¿Qué tiene preparado Shakira para este domingo?

Aún no tienen detalles de cómo pudiera ser el inédito show de medio tiempo en la final mundialista; sin embargo, lo que está confirmado es que la colombiana contará con un número impresionante de bailarines en su performance, adicional a su compañero de dueto en “Dai Dai“, Burna Boy.

Hace algunos días ya había recibido a los niños de la fundación de Uganda, Ghetto Kids, quienes le hicieron pasar momentos especiales e incluso compartió con ellos en las calles de la ciudad de Nueva York, mostrándose muy alegre.

Show inédito en la final del Mundial

El show de medio tiempo, que se realizará por primera vez en la historia del evento, contará además con la participación de Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy, el coro PS22, la orquesta sinfónica Simón Bolívar liderada por Gustavo Dudamel, al igual que la Filarmónica de Nueva York, Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams y Coldplay. La presentación tendrá una duración de 11 minutos, por lo que el descanso de la final será más extenso que los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar $100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este fondo, que ya supera los $50 millones de dólares recaudados.

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