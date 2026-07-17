Niños de la fundación de Uganda se “roban el show” en las calles de Nueva York con Shakira previo a la final del Mundial

Un grupo de pequeños y talentosos bailarines empezó a hacerse viral antes del inicio del Mundial de fútbol. Tanta fue la recepción que Shakira los contactó y se los llevó para que participaran en el show del medio tiempo de la final con ella. Evidentemente, se trata de los niños de la Fundación de Uganda, Ghetto Kids, quienes ya se están “robando el show” en la ciudad de Nueva York antes del domingo.

El menudo grupo de niños estuvo paseando con la cantante colombiana y aprovecharon la oportunidad para realizar una coreografía improvisada como especie de adelanto a lo que pudiera ser el espectáculo en la Gran Final.

Niños de la fundación de Uganda bailan en Nueva York

En medio de varias personas a su alrededor, los pequeños empezaron a bailar al ritmo de la canción oficial del evento de selecciones, “Dai Dai”, con su estilo tradicional.

Uno a uno fueron mostrando su talento de manera original y peculiar, para posteriormente realizar los pasos del coro en coordinación y cerrar con el famoso “SIIU” de Cristiano Ronaldo, llenando las calles de la ciudad con su alegría.

Shakira afirma que estos niños cambiaron su vida

Un par de días antes, estos niños acompañaron a Shakira en la entrada de su show en Nueva Jersey y la cantante afirmó a través de una publicación en su cuenta de Instagram que estos pequeños cambiaron su vida.

“Desde Uganda han cambiado nuestras vidas. Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo. ¡Estoy tan feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!“, expresó la colombiana sobre los niños del Ghetto Kids como pie de un carrusel de imágenes pasando tiempo junto a ellos.

Estos pequeños y Shakira se están preparando para ahora demostrar su talento en un escenario mucho más grande: el MetLife Stadium, donde presentarán el show del medio tiempo de la final del Mundial junto a otros grandes artistas, un sueño para estos niños.

Show inédito en la final del Mundial

El show de medio tiempo, que se realizará por primera vez en la historia del evento, contará además con la participación de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, el coro PS22, la orquesta sinfónica Simón Bolívar liderada por Gustavo Dudamel, al igual que la Filarmónica de Nueva York y Coldplay. La presentación tendrá una duración de 11 minutos, por lo que el descanso de la final será más extenso que los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar $100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este fondo, que ya supera los $50 millones de dólares recaudados.

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