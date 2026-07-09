Michael J. Fox vuelve a ser nominado al Emmy tras una década

Pocas noticias despertaron tanta emoción entre los seguidores de Michael J. Fox como la publicada este miércoles por la Academia de Televisión de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos. El actor consiguió una nueva nominación a los premios Emmy gracias a su participación en “Shrinking”, un reconocimiento que llega diez años después de su candidatura más reciente y que adquiere un significado especial tras el retiro que anunció en 2020.

Fox competirá en la categoría de Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su trabajo en la producción de Apple TV+, una distinción que representa la nominación número 18 de su carrera en estos premios. La anterior había llegado en 2016 gracias a su participación en “The Good Wife”, dentro de las categorías dramáticas.

El intérprete ya sabe lo que significa triunfar en los Emmy. A lo largo de su trayectoria ha obtenido cinco estatuillas, tres por “Family Ties”, una por “Boston Legal” y otra por “Rescue Me”, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de la televisión estadounidense.

Un personaje escrito especialmente para él

En “Shrinking”, Michael J. Fox interpreta a Gerry, un paciente con Parkinson que desarrolla una estrecha amistad con Paul Rhoades, personaje encarnado por Harrison Ford, quien también vive con esa enfermedad en la ficción.

La actuación de Ford también fue reconocida por la Academia con una nominación como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, la segunda que recibe por esta producción.

El regreso de Fox a la pantalla resultó especialmente significativo porque ocurrió cinco años después de anunciar su “segundo retiro” de la actuación en sus memorias “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality”. En ese libro explicó que la progresión del Parkinson lo había llevado a alejarse de los sets de grabación.

Además, el personaje de Gerry fue creado especialmente para él por Bill Lawrence, cocreador de “Shrinking” y también de “Spin City”, la serie en la que Michael J. Fox participó desde 1996.

La puerta sigue abierta para una nueva temporada

Lejos de considerar esta participación como una despedida, el actor dejó claro que estaría dispuesto a volver. En una entrevista concedida a la revista People, aseguró que le “encantaría” regresar a “Shrinking” si surge la oportunidad en futuras temporadas.

Fox también destacó el ambiente que encontró durante el rodaje y describió la experiencia como “excepcionalmente profesional”. Asimismo, resaltó la cordialidad entre los integrantes del equipo, un aspecto que, según explicó, hizo que su regreso a la actuación fuera especialmente gratificante.

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