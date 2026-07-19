Alarma en Manhattan tras confirmarse la segunda muerte por el brote de legionelosis

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) informó que dos personas murieron a causa de un brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan.

La agencia de salud confirmó el segundo fallecimiento a última hora del sábado, pero también confirmó que sus datos muestran un descenso sostenido en los casos recién diagnosticados.

“Si bien lamentamos esta pérdida, los datos también son alentadores”, declaró el Dr. Alister Martin, comisionado de salud de la ciudad. “Nuestra estrategia enérgica de pruebas, cumplimiento y medidas correctivas parece haber detenido la fuente de contagio. Solicitamos a todos los edificios con un resultado positivo inicial que limpiaran y desinfectaran de inmediato su torre de refrigeración, y todos han completado dicha labor”.

Los funcionarios anunciaron el viernes la primera muerte vinculada con el brote. Hasta el sábado, el Departamento de Salud (HHS) señaló haber identificado un total de 72 casos de legionelosis en el Upper East Side. Nueve personas estaban hospitalizadas.

El HHS no facilitó ninguna información sobre las personas fallecidas, incluyendo en qué edificios vivían o cuándo fallecieron exactamente.

La legionelosis es un tipo de neumonía que se contrae al inhalar vapor de agua que contiene la bacteria Legionella. De acuerdo con el DOHMH, esta bacteria no se propaga a través de los aires acondicionados, sino que suele proliferar en el sistema de agua caliente de los edificios, y los residentes inhalan el vapor al ducharse.

La legionelosis no es contagiosa y no se encuentra en el agua potable, informó Gothamist.

El departamento de salud de la ciudad informa que las personas con más riesgo de contraer la enfermedad son aquellas con sistemas inmunes debilitados, las mayores de 50 años, los fumadores, las personas con problemas del corazón o los pulmones y las personas con enfermedades hepáticas o diabetes.

La mencionada enfermedad es tratable con antibióticos recetados por un médico.

El foco de contagios en el Upper East Side se ubica en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, y todavía está bajo investigación. La ciudad descartó cualquier problema con el sistema de plomería de los edificios y hace un llamado a los residentes de dichos barrios a seguir bebiendo agua de grifo, bañándose, duchándose, cocinando y usando sus aires acondicionados.

No obstante, se recomienda que cualquier persona que viva, trabaje o haya visitado la zona desde finales de junio y presente síntomas similares a los de la gripe debe contactar a un profesional de la salud de inmediato. Estos síntomas pueden incluir tos, fiebre o dificultad para respirar.

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