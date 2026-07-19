Hochul prohíbe presencia de ICE en centros de votación en Nueva York y acusa a Trump de debilitar la seguridad electoral

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que su administración está tomando medidas adicionales para proteger los centros electorales del estado ante lo que considera un debilitamiento de las garantías de seguridad electoral a nivel federal.

Hochul aseguró que Nueva York cuenta con algunas de las protecciones electorales más estrictas del país y destacó una legislación recientemente aprobada que impide que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se presenten en los centros de votación del estado.

La gobernadora explicó, durante una entrevista con Face the Nation, que la medida busca evitar cualquier escenario que pueda generar temor o intimidación entre los votantes, especialmente en comunidades inmigrantes y minorías.

Dijo que la presencia de agentes federales en los lugares donde los ciudadanos ejercen su derecho al voto podría afectar la participación electoral y comprometer la confianza en el proceso democrático.

“¿Pueden imaginar este escenario? Comunidades negras y latinas en todo el país y en Nueva York, donde de repente, el día de las elecciones, se dedican a crear ese factor de miedo e intimidación”, señaló.

Nueva York endurece medidas de seguridad electoral

Hochul afirmó que su gobierno continuará reforzando los mecanismos estatales para garantizar que las elecciones se desarrollen sin interferencias. Señaló que, aunque las elecciones son administradas por los estados, existe preocupación por la reducción de ciertas protecciones federales que anteriormente apoyaban la seguridad electoral.

La mandataria estatal sostuvo que Nueva York no dependerá únicamente de las garantías ofrecidas desde Washington y que verificará personalmente que las normas sean respetadas durante el proceso electoral.

“Confiar, pero verificar”, dijo Hochul, que se refirió a la aplicación de las leyes electorales y a la necesidad de supervisión estatal.

La gobernadora acusó asimismo al gobierno federal de Donald Trump de estar desmantelando medidas de seguridad electoral que han sido fundamentales para preservar la confianza de los ciudadanos en los comicios.

Afirmó que el gobierno federal no está ofreciendo las mismas garantías de protección que en años anteriores y cuestionó su capacidad para hacer cumplir las normas electorales de manera imparcial.

Acusa a Trump de crear una “cortina de humo” sobre las elecciones

La gobernadora también criticó los cuestionamientos de Trump sobre el proceso electoral y aseguró que forman parte de una estrategia para desviar la atención de los resultados.

Expresó que el presidente está generando dudas sobre la legitimidad de las elecciones antes de que ocurran, en lugar de concentrarse en garantizar un proceso seguro y transparente.

“Lo que Donald Trump está haciendo ahora mismo es lanzar la mayor cortina de humo que jamás hayan visto y cuestionar los resultados reales que están ocurriendo”, afirmó.

La gobernadora dijo que, aunque algunos funcionarios han asegurado que respetarán las normas, considera necesario mantener una supervisión activa. “No confío en que digan esto porque lo que pasa es que al día siguiente dicen: ‘Bueno, no fue nuestra intención'”, afirmó.

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