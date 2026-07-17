“Terrible decisión”: Trump rechaza moratoria a centros de datos de IA en Nueva York y pide cambio inmediato

Donald Trump arremetió contra la última moratoria de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sobre los centros de datos para la inteligencia artificial (IA).

En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó el miércoles que Nueva York debería cambiar su política “INMEDIATAMENTE” tras convertirse en el primer estado del país en imponer una prohibición de este tipo. “El estado Nueva York ha tomado una decisión terrible“, escribió Trump.

La gobernadora Hochul firmó este martes una orden ejecutiva que suspende, por un año y con efecto inmediato, la emisión de nuevos permisos para determinadas instalaciones de gran escala, una decisión que busca responder al acelerado crecimiento de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial (IA).

“Los centros de datos son uno de los mayores motores de empleo para el futuro”, escribió Trump en su queja. “Son grandes, sólidos, audaces y verdaderas máquinas de generar dinero para el estado donde se construyen. La gobernadora Kathy Hochul, por motivos políticos, ha paralizado todos los centros de datos que se están construyendo o que estaban previstos para construirse en el estado de Nueva York”.

La nueva orden ejecutiva estatal firmada por la gobernadora demócrata -quien busca ser reelecta en noviembre- prohíbe durante un máximo de un año la construcción de centros de datos a gran escala que consuman 50 megavatios o más de energía.

En su publicación Trump también instó a que los centros de datos “paguen” por su propia agua y energía, y que cualquier excedente revierta en el estado y en las comunidades locales. Hochul también respondió al mandatario en Twitter/X. “Hicimos una pausa porque las comunidades que impulsan la IA deberían compartir su éxito”, escribió. “Quizás sea un concepto novedoso en (la capital) Washington. Nosotros lo llamamos hacer nuestro trabajo”.

“Ha surgido un rechazo generalizado a nivel nacional debido al consumo de agua dulce y energía de los centros de datos, en un contexto donde las tarifas de los servicios públicos siguen aumentando mientras la demanda de inteligencia artificial se dispara, impulsando una expansión frenética de la infraestructura”, comentó CNBC (Consumer News and Business Channel). “Las dudas sobre cómo los centros de datos podrían asumir sus propios costos energéticos han cobrado fuerza antes de las elecciones de mitad de mandato (noviembre 2026), mientras los demócratas se centran en cuestiones de asequibilidad y persiste el malestar de los residentes por las nuevas construcciones”.

“Dado que el desarrollo de centros de datos amenaza con elevar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre para los neoyorquinos, es mi responsabilidad tomar medidas y liderar”, declaró Hochul en un comunicado de prensa al anunciar la moratoria el martes. Dos días después, ayer jueves la gobernadora dijo que el apoyo a su medida “sigue creciendo”, tras realizar “una mesa redonda con líderes estatales, empresariales y locales”.

“No existe ninguna ciudad en Estados Unidos más expuesta tanto a la promesa como al peligro de la inteligencia artificial (AI/IA) que Nueva York“, declaró en marzo el Contralor de NYC, Mark Levine, al presentar un informe sobre su impacto potencial en la economía local. Allí indicó esto podría provocar que el sector privado pierda aproximadamente 110,000 empleos tan pronto como el año que viene.