Matt Damon, Timothée Chalamet, Mick Jagger y otras celebridades que asistieron a la final del Mundial 2026

España triunfó en la final del Mundial 2026 y se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia. El partido final contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey reunió a decenas de celebridades de la industria del entretenimiento y del deporte.

Uno de los artistas que asistió al partido fue el actor español Javier Bardem para apoyar a su selección. También asistió el actor estadounidense Richard Gere con su esposa española Alejandra Silva.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y su esposa, la actriz española María Valverde, estuvieron en el estadio. Dudamel formó parte del show de medio tiempo del partido junto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

El nominado al Oscar Timothée Chalamet y la magnate Kylie Jenner también asistieron al partido final de la FIFA.

La cantante italiana Laura Pausini, quien formó parte de la ceremonia de clausura, posó en la alfombra roja junto con otras celebridades. También estuvieron presentes el actor y cómico Kevin Hart y su esposa, Eniko Parrish.

Otro de los que asistió fue el actor Matt Damon, quien acaba de estrenar la película “The Odyssey”. Damon estuvo acompañado de su esposa argentina, la productora Luciana Barroso.

Otros de los que estuvieron fueron el vocalista de Rolling Stone, Mick Jagger; la actriz Julia Garner, la modelo Winnie Harlow, el músico Pharrell Williams, la cantante Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, la actriz colombiana Sofía Vergara, entre otros.

Hay que mencionar también a los artistas que participaron en la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo. Además de Tom Cruise y Laura Pausini, en la ceremonia de clausura participaron los artistas Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Post Malone, el creador de contenido IShowSpeed y el tenor estadounidense Christopher Macchio.

En el show de medio tiempo participaron otras estrellas como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, el director de orquesta Gustavo Dudamel, los Muppets, el coro PS22 Chorus y Coldplay.

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