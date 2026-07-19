Shakira, Madonna, Justin Bieber y las estrellas que deslumbraron en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Este domingo se celebró la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Por primera vez en la historia de la FIFA se realizó un show de medio tiempo en el que participaron grandes estrellas de la música.

Luego del primer tiempo, el estadio MetLife de Nueva Jersey recibió a Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, quienes fueron los encargados de musicalizar el descanso del partido más importante del Mundial.

Shakira ha sido la artista protagonista del Mundial 2026, ya que fue la elegida para interpretar la canción “Dai Dai”, junto con Burna Boy, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026.

Luego de actuar en la inauguración del Mundial en Ciudad de México el pasado 11 de junio, Shakira se presentó nuevamente con su canción, que se ha convertido en una de las canciones más populares de esta edición de la Copa del Mundo.

El show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo comenzó con la “Reina del Pop” Madonna, quien estuvo acompañada de los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo Nazario mientras interpretaba la canción “Music”.

Luego fue el turno del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Nueva York en un performance junto con los Muppets. Los músicos interpretaron el tema “Seven Army Nation”.

The Muppets joined in on the orchestral performance of 'Seven Nation Army' at the FIFA World Cup Final Halftime Show ? pic.twitter.com/oNym0d2EKZ — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Tras la aparición de las orquestas, la exitosa boy band de K-pop “BTS” saltó al estadio para interpretar su tema “Dynamite”, poniendo a bailar al público que se encontraba en el MetLife Stadium.

Jason Sudeikis y Brendan Hunt, de la exitosa serie de televisión “Ted Lasso”, fueron los encargados de dar la bienvenida al cantante canadiense Justin Bieber. El intérprete e ídolo de una generación, fiel a su estilo, solo usó su guitarra para interpretar una versión especial del tema “Everything Hallelujah”.

La cantante colombiana Shakira continuó con la fiesta al interpretar la canción oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”, junto con Burna Boy. La estrella barranquillera estuvo acompañada de los Ghetto Kids, una agrupación de baile integrada por niños de los barrios marginales de Katwe en Kampala, Uganda.

El primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales de fútbol terminó con una canción del PS22 Chorus, coro infantil de escuela primaria pública de Nueva York, que estuvo acompañada por el vocalista de Coldplay, Chris Martin. Martin fue el encargado de producir el show de medio tiempo de este evento deportivo junto con Global Citizen.

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