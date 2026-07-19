Michael Olise rompió un histórico récord de asistencias de Pelé en los Mundiales después de 56 años

A pesar de que Francia se vino abajo en sus dos últimos encuentros del Mundial 2026, Michael Olise le rompió un récord a Pelé vigente en Copas del Mundo desde hacía 56 años.

Olise superó las seis asistencias de Pelé y se convirtió en el mayor pasador en una sola edición de la Copa del Mundo. El francés llegó a siete habilitaciones en el Mundial 2026, cifra inédita desde que este registro comenzó a medirse en 1966.

El partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra regaló un alud de marcas históricas. Los británicos ganaron 4-6 en Miami y firmaron uno de los resultados más abultados en la historia del torneo.

En medio del festival de goles, Olise alcanzó su séptima asistencia al habilitar dos veces a Kylian Mbappé, quien también cerró su participación en su tercera Copa del Mundo siendo goleador histórico del certamen con 22 tantos y pichichi del actual certamen con 10.

Las siete asistencias del mediapunta francés se repartieron entre Senegal, Irak, Suecia e Inglaterra. Cinco terminaron en goles de Mbappé, una en Ousmane Dembélé y otra en Bradley Barcola.

Su impacto fue decisivo en cada partido, considerando que no logró convertir ningún tanto y que jugó en una posición distinta a la que lo suele hacer en el Bayern Múnich.

Olise es extremo por derecha, pero en esta Copa del Mundo jugó de enganche por detrás del nueve. Con respecto al récord, Pelé había logrado seis asistencias en México 1970 con dos encuentros menos, marca que permaneció vigente durante 56 años.

Detrás aparece Messi con cuatro. ‘La Pulga’ es el único jugador con margen para acercarse o superar a Olise. Kylian Mbappé, Guimaraes y Brahim también cerraron la Copa del Mundo con cuatro asistencias.



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