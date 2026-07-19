Por qué Jeff Bezos gastó $42 millones en un reloj que funcionará 10,000 años

Mientras la mayoría de las personas planea sus metas para el próximo año, Jeff Bezos decidió invertir una fortuna en un proyecto pensado para sobrevivir miles de generaciones. El fundador de Amazon y Blue Origin destinó alrededor de $42 millones para ayudar a construir un reloj mecánico diseñado para funcionar durante 10,000 años, una obra que busca invitar a reflexionar sobre el largo plazo.

Un reloj que avanza a un ritmo casi inimaginable

Durante una entrevista en 2023 con el pódcast de Lex Fridman, Bezos explicó que la idea del proyecto nació en la década de 1980 gracias al científico e inventor Danny Hillis.

“El reloj de 10,000 años es una idea concebida por un brillante hombre llamado Danny Hillis allá por los años 80”, dijo Bezos. “La idea es construir un reloj como símbolo del pensamiento a largo plazo”.

El empresario detalló que la estructura mide aproximadamente 500 pies (unos 152 metros) de altura y se encuentra instalada dentro de una montaña ubicada en el oeste de Texas, en un terreno de su propiedad.

A diferencia de cualquier reloj convencional, su funcionamiento fue diseñado para ser extremadamente lento.

Bezos explicó que, conceptualmente, marca un tic una vez al año, hace sonar sus campanas una vez cada cien años y el cucú sale una vez cada mil años.

El mecanismo es completamente mecánico y fue construido con materiales especialmente seleccionados para resistir el paso del tiempo sin intervención humana durante 10 milenios.

La ubicación también forma parte del proyecto

El lugar donde fue construido no fue elegido al azar. Según Bezos, el aislamiento busca tanto proteger la obra como convertir la visita en una experiencia especial.

“Está en un lugar remoto, tanto para protegerlo como para que los visitantes tengan que hacer una especie de peregrinación“, explicó durante la conversación.

Para el fundador de Amazon, el reloj no pretende convertirse simplemente en un instrumento para medir el tiempo, sino en un recordatorio permanente de que las decisiones importantes pueden trascender varias generaciones.

Bezos afirmó que espera que, con el paso de los siglos, el reloj motive a las personas a pensar mucho más allá de su propia vida.

Esa filosofía, aseguró, también ha influido en la manera en que ha dirigido proyectos como Amazon, enfocada durante años en inversiones de largo plazo, y Blue Origin, cuya misión ha sido reducir el costo de los viajes espaciales mediante un desarrollo que podría tomar décadas.

Un proyecto que también ha recibido críticas

Aunque la iniciativa ha sido presentada como un símbolo del pensamiento a largo plazo, no todos comparten el entusiasmo.

La revista WIRED recordó que el proyecto fue propuesto originalmente por Danny Hillis y posteriormente impulsado por la Long Now Foundation, organización creada en 1996 por Hillis y varios empresarios de Silicon Valley para desarrollar el reloj y promover una visión enfocada en miles de años hacia el futuro.

Sin embargo, el medio sostiene que la obra también ha sido cuestionada por quienes consideran que representa una visión excesivamente optimista de la tecnología y distrae la atención de problemas actuales como el cambio climático, la desigualdad económica y la inestabilidad social.

A pesar de esas críticas, Bezos mantiene que el verdadero propósito del reloj nunca fue decirle a las personas qué hora es, sino hacerlas reflexionar sobre una pregunta mucho más profunda: cómo cambiarían nuestras decisiones si pensáramos en los próximos 10,000 años en lugar de solo los próximos 10.

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