Premios Emmy 2026: comparten posibles cambios para la ceremonia en vivo

Pocos días después del anuncio de sus nominados, se ha revelado que la Academia de Televisión está haciendo cambios para la ceremonia en vivo de entrega de premios, la cual este año está programada para el 14 de septiembre.

Como ha pasado con otras premiaciones, los organizadores apuestan a reducir la duración de la entrega de premios para hacer que los que ven por televisión se mantengan hasta el final. Es por eso que la primera acción que se toma es la de reducir la cantidad de categorías que se entregan durante el evento televisado.

Según información compartida por “Variety”, el pasado jueves, la Junta de Gobernadores de la Academia votó a favor de trasladar cinco categorías a las ceremonias previas que están programadas para el 5 y el 6 de septiembre.

Las categorías que saldrían de la ceremonia en vivo serían la de guion para una serie de variedades, actor y actriz de reparto en una miniserie o película de antología, dirección para una miniserie o película de antología y guion para una miniserie o película de antología.

Esta decisión ya ha generado descontento dentro del gremio; incluso, se emitió un comunicado compartido por la DGA, SAG-AFTRA y la WGA en el que se dice: “Los Emmy existen para celebrar lo mejor de la televisión y a los artistas que son fundamentales para dar vida a estas historias. La decisión de eliminar estas categorías de la transmisión en horario estelar devalúa las contribuciones de las personas talentosas que la Academia debe honrar. Una ceremonia de premios dedicada a reconocer la excelencia no debería reducir el reconocimiento a los artistas cuyo trabajo le da sentido”.

Lo que espera la Academia de Televisión es que, al no entregarse esas categorías, el tiempo pueda disponerse para presentaciones musicales, números cómicos y discursos de agradecimientos más extensos. Sus organizadores creen que esto les dará la oportunidad de ser más creativos en la producción del programa.

Cris Abrego, presidente de la Academia de la Televisión, le justificó la decisión a “Variety” diciendo: “Esto no es nuevo, pero la Academia siempre se ha comprometido a ofrecer una transmisión de los Emmy que celebre la televisión y, además, a crear la mejor experiencia posible para los espectadores. Pero requiere tiempo, y ahí es donde realmente queremos encontrar el tiempo para crear una noche de entretenimiento increíble que celebre a todos los ganadores de los Emmy”.

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