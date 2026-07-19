Qué hace Costco con los alimentos de su área de comida que no vende

Cada año, millones de toneladas de alimentos terminan en la basura en Estados Unidos, un problema que contrasta con la cantidad de personas que enfrentan dificultades para conseguir comida. En ese contexto, surge una pregunta frecuente entre los clientes de Costco: ¿qué ocurre con los alimentos que no se venden en el área de comida al finalizar la jornada?

El desperdicio de alimentos sigue siendo un gran reto

De acuerdo con un informe de ReFED, durante 2024 el 29% de los alimentos producidos en Estados Unidos se consideró excedente.

Sin embargo, solo el 2.5% de ese volumen fue donado, pese a que alrededor de 48 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria ese mismo año.

Para cadenas como Costco, administrar los alimentos que permanecen sin vender representa un desafío logístico, legal y ético.

Aunque la empresa mantiene una operación constante en sus áreas de comida, donde se preparan productos como pizzas y hot dogs durante todo el día, no existe una política pública que explique qué sucede con los alimentos sobrantes al cierre.

No existe una política oficial para los alimentos del área de comida

Según información recopilada por Daily Meal, Costco no ha emitido una declaración oficial sobre el destino de la comida preparada que queda sin vender.

Sin embargo, de acuerdo con Tasting Table testimonios compartidos por empleados y voluntarios en redes sociales muestran que la práctica puede variar considerablemente entre una sucursal y otra.

Algunos usuarios afirman que ciertos establecimientos donan los excedentes a organizaciones benéficas, mientras que otros aseguran haber visto grandes cantidades de comida terminar en la basura.

En Reddit, un trabajador comentó: “He visto pizzas enteras siendo tiradas a la basura al cerrar”.

Por otro lado, otro usuario que aseguró ser voluntario en un banco de alimentos escribió: “La tienda local dona todos los sobrantes del área de comida a nosotros”.

Aunque Costco mantiene una alianza oficial con Feeding America y existen reportes de donaciones de frutas, verduras y productos de panadería que no se venden, hay poca información sobre el manejo específico de los alimentos preparados en sus áreas de comida.

Las leyes estatales también influyen en el destino de los alimentos

El manejo de estos excedentes depende, en parte, de la legislación vigente en cada estado. Connecticut, California, Rhode Island, Massachusetts y Vermont cuentan con leyes que prohíben desechar alimentos aptos para el consumo, lo que incentiva a las empresas a colaborar con bancos de alimentos y organizaciones de beneficencia.

Uno de los argumentos más comunes para no donar comida preparada ha sido el temor a enfrentar responsabilidades legales si algún alimento provoca enfermedades.

Sin embargo, la Ley Bill Emerson de Donación de Alimentos del Buen Samaritano protege a las empresas que realizan donaciones de buena fe, reduciendo ese riesgo legal.

Cada sucursal podría actuar de forma distinta

Los testimonios recopilados sugieren que el destino de la comida sobrante puede depender más de las decisiones tomadas por cada establecimiento que de una política corporativa uniforme.

Un usuario de Reddit incluso señaló que tirar pizzas completas podría obedecer a una decisión práctica del personal. “Simplemente es el empleado tomando el camino más fácil de tirar la pizza, en lugar de dedicar tiempo a transportarla a un refrigerador”, escribió.

Ante la falta de una postura oficial sobre los alimentos preparados del área de comida, Daily Meal señala que quienes deseen conocer cómo se manejan los excedentes en su tienda más cercana pueden comunicarse directamente con la sucursal.

También recomienda promover vínculos con bancos de alimentos, organizaciones benéficas y centros de donación para que más alimentos aptos para el consumo lleguen a personas que los necesitan.

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