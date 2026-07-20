Padre víctima de un ataque mortal en El Bronx buscaba el sustento para su hijo en Venezuela

Un padre y DJ de 29 años fue disparado fatalmente en medio de una discusión en el sótano de un restaurante y bar de El Bronx. Había ido al local con la esperanza de vender gafas de sol para enviarle dinero a su hijo en Venezuela, declaró su hermana al Daily News.

La víctima fue identificada como Yeimi Gabriel Reyes, quien recibió un balazo en la cabeza en el sótano del restaurante M Lounge, ubicado en la avenida Jerome, cerca de la calle 184 Este, en Fordham, alrededor de las 4:30 de la madrugada del jueves, señaló la policía.

“Era mi mejor amigo. Lo era todo para mí”, expresó Maria Fernanda Sangrony Negron, de 19 años, hermana de la víctima. “Estoy muy triste. No sé qué pasó. Solo quiero respuestas”.

Negron relató que su hermano llenó su bolso con gafas de sol, se despidió de su novia y se fue directo al bar a las 3:00 de la mañana del jueves.

“No te preocupes, voy a volver”, dijo, recordó Negron.

Fue hallado muerto menos de dos horas después a las afueras del local, por los oficiales que se apersonaron al sitio. No se ha aclarado si había salido tambaleándose del edificio tras recibir los disparos o si los perpetradores lo habían dejado tirado en la acera, dijo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los funcionarios indicaron que le dispararon luego de discutir con dos sujetos, quienes escaparon del sitio y siguen prófugos de la justicia. Varias personas más fueron captadas por las cámaras de seguridad huyendo del sitio.

Uno de los sospechosos del asesinato estaba vestido completamente de negro y llevaba gafas de sol negras, mientras que el otro tenía puesta una franela verde con letras blancas y zapatillas deportivas blancas y negras, de acuerdo con los agentes.

“Necesitamos una solución. Necesitamos que esos tipos vayan a la cárcel”, dijo Negron. “Necesitamos paz. Estamos cansados. Necesitamos justicia”.

El motivo del tiroteo mortal no se ha dado a conocer inmediatamente. Reyes, de acuerdo con el NYPD, no contaba con antecedentes penales en la ciudad de Nueva York.

Originario de Venezuela, Reyes se mudó a México para estudiar música antes de ir a Estados Unidos. Anteriormente, laboró como DJ, ganándose una buena reputación por su música afro house y electrónica, dijo su hermana menor.

“En Cancún era muy popular”, dijo Negron. “Cuando llegó aquí, la gente decía: ‘Ah, ese es Yeimi. Ese es DJ'”.

Emigró a EE.UU. hace cuatro años para poder mantener de mejor manera a su hijo y a la madre del niño.

“Viven en Venezuela. Mi hermano los llamaba todos los días, trabajaba aquí y les enviaba dinero”, dijo la hermana de Reyes. “Era un buen padre. ¡Dios mío, cuánto amaba a su hijo!”.

La hermana menor de la víctima contó que ella y su madre viajaron a la ciudad de Nueva York desde Florida, donde residen, después de que la novia de Reyes la llamara para darle la terrible noticia de su asesinato.

“Era un excelente padre, hijo y hermano”, dijo la madre de la víctima, Ana Carolina Negron, de 54 años. “Me duele muchísimo. Pero estoy orgullosa de mi hijo”.

“Ayudaba a la gente. Siempre estaba dispuesto a ayudar”, agregó. “Si necesitabas algo, él siempre estaba ahí para ayudarte”.

Asimismo, Negron compartió su dolor por la pérdida de su hermano en las redes sociales.

“Ojalá pudiera despertar de esta pesadilla y que alguien me dijera que no es real”, escribió. “No puedo creer que ya no estés aquí conmigo, y no dejo de hacerme preguntas. ¿Por qué me dejaste sola cuando siempre éramos tú y yo contra el mundo? Te amo, hermano. Te amo, mi rey”.

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