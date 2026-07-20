Asciende a 16 la cifra de entrenadores que no siguieron con sus selecciones tras el Mundial 2026

El estratega francés Rudi García anunció que no prolongará su vínculo contractual con la selección de Bélgica una vez que este expire el próximo 31 de julio. Con su salida, ya son 16 los directores técnicos que, por diversas circunstancias, abandonan los proyectos con los que desembarcaron en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 62 años, García cierra un ciclo de año y medio al frente de los “Diablos Rojos”, cuya participación mundialista concluyó en los octavos de final al caer ante España, combinada que terminaría coronándose campeona del mundo.

El primero en ser destituido fue el francotunecino Sabri Lamouchi, cesado de su puesto tras debutar con una contundente derrota por 5-1 ante Suecia el pasado 15 de junio.

Posteriormente, la eliminación en la primera etapa provocó las renuncias inmediatas de Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur) y el experimentado estratega argentino Marcelo Bielsa, quien dirigía a Uruguay. En esa misma fase, la federación de Jordania rescindió de mutuo acuerdo el contrato del marroquí Jamal Sellami.

La barrera de los dieciseisavos de final cobró nuevas víctimas. Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos) y Julian Nagelsmann (Alemania) decidieron dar un paso al costado al no superar dicha ronda. Por su parte, el croata Zlatko Dalić dejó su puesto tras perder ante Portugal, mientras que el senegalés Pape Thiaw fue despedido de fulminante tras desperdiciar una ventaja de 0-2 precisamente ante la Bélgica de Rudi García, desatando una fuerte crisis institucional en su país.

Finalmente, la ronda de octavos selló el destino de otros históricos: Carlos Queiroz se despidió de Ghana, Roberto Martínez hizo lo propio en Portugal y Javier Aguirre cerró su etapa con México para dar paso al relevo ya planificado de Rafa Márquez. La lista de bajas ilustres la completan Didier Deschamps en Francia y, ahora, Rudi García en el combinado belga.

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