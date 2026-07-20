McCain dice que un demócrata con el perfil de Mamdani pondría en aprietos a los republicanos

La comentarista política Meghan McCain, hija del fallecido senador republicano por Arizona John McCain, afirmó que los republicanos enfrentarían un escenario complicado si los demócratas presentan en las elecciones presidenciales de 2028 a un candidato con un perfil similar al del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Si los demócratas hacen esto en el 28, tendremos un problema enorme. Un problema enorme del que no podremos salir a base de podcasts”, escribió McCain el lunes en la red social X.

McCain explicó que llegó a esa conclusión después de escuchar una entrevista de Mamdani en el podcast “The Interview” de The New York Times, donde destacó el estilo de comunicación del alcalde neoyorquino, aunque aclaró que mantiene diferencias profundas con sus posiciones políticas.

La hija del exsenador republicano describió a Mamdani como alguien que transmite un mensaje económico centrado en la clase trabajadora y que evita un tono confrontativo.

“Su tono en parte es campechano, del tipo ‘los republicanos han abandonado a la clase trabajadora y son un grupo de élites’, sin ser duro ni conspiranoico”, escribió.

Aunque señaló su rechazo al socialismo, McCain reconoció que la influencia política del alcalde ha crecido rápidamente desde su llegada al escenario nacional.

“A pesar de mi profundo temor y repulsión hacia el socialismo, su impacto es innegable”, afirmó.

Mamdani gana influencia

Mamdani, integrante del ala socialista democrática del Partido Demócrata, ganó notoriedad nacional tras su campaña para la alcaldía de Nueva York y recientemente fortaleció su presencia política con el respaldo a candidatos progresistas que lograron victorias en primarias para la Cámara de Representantes.

McCain consideró que los demócratas podrían beneficiarse electoralmente de adoptar un mensaje similar al de Mamdani en temas económicos, aunque marcó distancia con sus posiciones sobre política internacional.

“Si los demócratas son inteligentes, nominarán a alguien con su mismo tono y estilo en materia de economía y política nacional”, escribió.

Las declaraciones se producen mientras dentro del Partido Demócrata continúa el debate sobre si su futuro electoral debe orientarse hacia posiciones más moderadas o hacia una agenda más progresista enfocada en problemas económicos como vivienda, salarios y costo de vida.

El propio Mamdani ha insistido en que el partido debe recuperar la conexión con los trabajadores estadounidenses.

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