Pep Guardiola sería el principal candidato para dirigir a Italia

La selección de Italia atraviesa una fase de reconstrucción tras quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

En este contexto, Paolo Maldini y Leonardo mantuvieron en Barcelona un extenso encuentro con Pep Guardiola para presentarle el proyecto futbolístico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y ofrecerle el cargo de seleccionador nacional, según reveló Sky Sport.

El movimiento, inédito en la historia reciente de la Azzurra, fue confirmado por Di Stéfano, quien detalló que la reunión se produjo durante un fin de semana completo en territorio español y tuvo como objetivo principal seducir a uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial.

Durante su informe sostuvo que Maldini y Leonardo viajaron desde Milán hacia Barcelona, donde coincidieron en los aeropuertos en los trayectos de ida y regreso, algo que fue advertido también a través de publicaciones en redes sociales.

BREAKING: The Italian Football Federation has met with Pep Guardiola to convince him to take over as the national team head coach, according to Sky in Italy ? pic.twitter.com/HTXRmKnRkl — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

Otros candidatos

El proceso de selección del nuevo estratega se da en el marco de una reestructuración de la FIGC impulsada por su presidente, Giovanni Malagò, quien asumió el cargo hace un mes.

Malagò encomendó a Paolo Maldini la coordinación del área técnica y la presidencia del Club Italia, organismo responsable de gestionar todas las categorías de las selecciones nacionales.

Con la opción de Guardiola en primer plano, la carrera por la dirección técnica de Italia se mantiene abierta.

Los entrenadores Andrea Pirlo y Roberto Mancini se perfilan como los otros candidatos para asumir el puesto, aunque la federación no descarta evaluar otras alternativas en los próximos días.

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