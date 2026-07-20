Test de embarazo: cuál es el mejor momento del día para hacerlo

Para que un test de embarazo arroje el resultado más confiable y preciso posible, no solo basta con comprar una varilla de prueba de calidad. También es fundamental que sepas elegir el momento más adecuado entre tu ciclo menstrual y la hora del día.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) señala que 10 de cada 100 mujeres no obtienen el resultado correcto, debido a que la mayoría cree que debe hacer justo después del periodo perdido.

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Cuál es el mejor momento del día para hacerte un test de embarazo

Expertos del portal Very Well Family coinciden en que debes utilizar la primera orina de la mañana, ya que es la más concentrada tras varias horas sin ingerir líquidos. Esto facilita la detección de la hormona hCG, especialmente durante las primeras semanas del embarazo, cuando sus niveles aún son bajos.

Para aumentar la fiabilidad del examen, también es aconsejable evitar beber grandes cantidades de agua durante la noche previa o poco antes de realizar la prueba, ya que una orina demasiado diluida puede dificultar la detección hormonal.

Asimismo, es importante seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante y evitar que la tira reactiva entre en contacto con otras sustancias que puedan alterar el resultado.

Y respecto al mejor momento del mes, la recomendación general es esperar al menos un día después del retraso menstrual antes de hacerse el test. En ese momento, la cantidad de hCG suele ser suficiente para que la mayoría de las pruebas caseras la detecten.

La FDA advierte que las mujeres embarazadas pueden obtener un resultado negativo si realizan la prueba el mismo día en que esperan su menstruación.

¿Qué hacer cuando el periodo es irregular?

Cuando el periodo no llega siempre en la misma fecha, calcular el momento ideal resulta más complicado. En estos casos, la ovulación puede haberse producido más tarde de lo habitual, retrasando también la producción de la hormona hCG.

Por ese motivo, especialistas aconsejan esperar aproximadamente una semana después de la fecha estimada de la menstruación antes de realizar el test. Este margen permite aumentar la concentración hormonal y reduce considerablemente la posibilidad de un falso negativo.

Si el resultado continúa siendo negativo, pero la menstruación no aparece o persisten síntomas como sensibilidad en los senos, náuseas o cansancio, es recomendable repetir la prueba unos días después o consultar con un profesional de la salud.

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