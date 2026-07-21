Brooklyn recolecta 191 armas en jornada de recompra; entregaron hasta $500 por cada una

Un total de 191 armas de fuego fueron entregadas voluntariamente durante una jornada de recompra organizada en Brooklyn por la Fiscalía del Distrito, en coordinación con el Departamento de Policía de Nueva York, la fiscal general del estado Letitia James y el contralor estatal Thomas P. DiNapoli.

El evento se llevó a cabo el sábado en la Iglesia Bautista Emmanuel, en el barrio de Clinton Hill, donde los participantes recibieron incentivos económicos de hasta $500 dólares por cada arma de fuego o rifle de asalto en funcionamiento, con un límite de tres por persona.

Today, 191 guns were turned at Emmanuel Baptist Church at our gun buyback, that’s 191 fewer firearms on our streets.



Thank you to @NewYorkStateAG, @NYPDPC, and @NYSComptroller for your partnership and to every community member who participated in making our neighborhood safer. pic.twitter.com/NSzCzVtN0E — Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez (@BrooklynDA) July 18, 2026

La Fiscalía del Distrito de Brooklyn señala en un comunicado que, entre las armas entregadas, se contabilizaron 158 revólveres y pistolas semiautomáticas, además de nueve rifles de asalto, junto con otras armas recuperadas durante la jornada.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, afirmó que este tipo de iniciativas contribuyen a reducir los riesgos asociados con la circulación de armas y señaló que cada arma retirada representa una menos que podría utilizarse para cometer delitos, provocar un suicidio o terminar en manos de un menor.

También agradeció la participación de la comunidad, que acudió al evento pese a las fuertes lluvias.

Más de 2,700 armas retiradas en 2026

La comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, aseguró por su parte que cada arma recuperada representa una posible tragedia evitada. Destacó que la policía de Nueva York ha retirado más de 2,700 armas de las calles en lo que va de año y atribuyó esa cifra a la estrategia de vigilancia de precisión implementada por la corporación.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostuvo que retirar armas de circulación ayuda a prevenir hechos de violencia y calificó la recompra como un paso importante para fortalecer la seguridad pública. Asimismo, el contralor estatal Thomas P. DiNapoli afirmó que la recuperación y posterior destrucción de las armas representa un avance para proteger a las comunidades del estado.

Today, my office, @BrooklynDA, @NYSComptroller, and @NYPDnews recovered 190 guns at our gun buyback event at Emmanuel Baptist Church.



We will keep working to get weapons out of our communities and keep New Yorkers safe. pic.twitter.com/yMpxGml0K0 — NY AG James (@NewYorkStateAG) July 18, 2026

La pastora electa de la Iglesia Bautista Emmanuel, Shareka N. Newton, señaló que la iniciativa buscó ofrecer una oportunidad para contribuir a que más niños y familias crezcan en un entorno seguro, al destacar el papel de la comunidad en la prevención de la violencia.

$500 dólares por cada arma de fuego

Además del pago de $500 dólares por armas de fuego operativas y rifles de asalto, el programa otorgó $200 dólares por réplicas o armas impresas en 3D, $75 dólares por rifles y escopetas, y $25 dólares por pistolas de aire comprimido, armas de imitación o armas de fuego inoperativas. Asimismo, las primeras 60 personas que participaron recibieron una tarjeta de regalo de $100 dólares.

Today’s gun buyback event in Brooklyn took 190 guns out of homes and off our streets. Thanks to @BrooklynDA, @NewYorkStateAG, @NYPDnews & Emmanuel Baptist Church for teaming up along with my office for a successful event. pic.twitter.com/U7ZL7sIMcp — Thomas P. DiNapoli (@NYSComptroller) July 18, 2026

La Fiscalía de Brooklyn indicó que este tipo de jornadas se realizan varias veces al año en distintos vecindarios del distrito. En los últimos cuatro años, estos programas han permitido recolectar más de 1,000 armas de fuego, mientras que la jornada del sábado registró la segunda mayor cantidad de armas entregadas durante ese periodo.

Las autoridades señalaron que la iniciativa se desarrolló en un contexto en el que Brooklyn registra niveles históricamente bajos de violencia armada. La Fiscalía señaló que tras los mínimos alcanzados en 2025, durante 2026 los homicidios han disminuido un 33%, los tiroteos un 18% y las víctimas por disparos un 10% adicional, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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