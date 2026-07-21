Empleado de FedEx es despedido tras comentario racista captado en video

Un repartidor de FedEx fue despedido luego de que una cámara Ring grabara el momento en que utilizó un insulto racial mientras intentaba entregar un paquete en una oficina de bienes raíces en Kansas City.

El video se volvió viral en redes sociales y provocó una rápida reacción de la empresa, que confirmó que el trabajador dejó de prestar servicios para la compañía.

La cámara grabó el comentario durante una entrega

El incidente ocurrió la tarde del miércoles en las oficinas de Murrell Homes Real Estate Group, ubicadas en la zona de West Plaza, en Kansas City.

Según relataron los medios The Kansas City Star y KCTV5, el conductor llegó para entregar un paquete, pero al no obtener respuesta inmediata comenzó a buscar el número telefónico del destinatario.

Fue entonces cuando la cámara Ring registró que decía: “¿Cuál demonios es el número de este n*****?“.

La propietaria y directora de la empresa, Shawnna Murrell, contó que había regresado de una reunión de la Comisión de Planeación de Kansas City cuando vio que tenía una notificación perdida de la cámara de seguridad, ocurrida apenas 13 minutos antes.

Pensó que encontraría una grabación rutinaria del intento de entrega, pero quedó sorprendida por lo que escuchó.

“Escuché lo que dijo y simplemente me detuve. Pensé: ‘Espera un momento. ¿De verdad escuché lo que dijo?’. Entonces acerqué el teléfono a mi oído y pensé: ‘Guau'”, declaró.

Murrell explicó que reprodujo nuevamente el video porque no podía creer lo que había escuchado.

“Simplemente me detuve”, recordó. “Me quedé completamente sorprendida. Pensé: ‘Sé que eso no fue lo que dijo'”.

Después de volver a escuchar la grabación añadió: “Efectivamente. Lo escuché tan claro como el día”.

Confirmó que el insulto iba dirigido a su empresa

Al principio, Murrell pensó que el comentario podía haber estado dirigido a otra persona, ya que el edificio alberga varios negocios y los repartidores suelen confundirse de puerta.

Sin embargo, esa duda desapareció cuando salió al exterior y encontró el sobre dejado frente a la entrada de su oficina.

“Cuando recogí el sobre y vi que era una entrega para mi oficina, supe que obviamente se estaba refiriendo a nuestro negocio cuando dijo lo que dijo”, explicó.

Murrell fundó su empresa inmobiliaria hace cinco años y señaló que actualmente cuenta con cerca de 40 agentes afroamericanos y pertenecientes a otras minorías que ayudan a familias de Kansas City a comprar viviendas.

También afirmó que las acciones de un empleado uniformado pueden afectar la imagen de cualquier empresa.

“Especialmente si estás actuando de manera negativa representando a tu empresa y usando el uniforme de la compañía. Eso es un reflejo de la empresa. Como propietaria de un negocio, creo firmemente en eso”, señaló.

FedEx reaccionó el mismo día

Después de que Murrell publicara el video en redes sociales, un gerente local de FedEx la llamó para informarle que había visto la grabación porque su novia se la mostró.

Según la empresaria, el directivo reconoció inmediatamente al conductor, reportó el caso a la cadena de mando de la empresa y le ofreció una disculpa.

Horas más tarde, representantes corporativos de FedEx también se comunicaron con ella para disculparse e informarle que el repartidor ya no trabajaba para la compañía.

En un comunicado enviado a KCTV5, FedEx indicó: “El comportamiento que aparece en el video es inaceptable e incompatible con los valores de nuestra empresa. Hemos tomado este asunto con seriedad y podemos confirmar que esta persona ya no presta servicios en nombre de FedEx”.

Aunque agradeció la rapidez con la que actuó la empresa, Murrell expresó su deseo de que el exempleado reflexione sobre el impacto de sus palabras.

“Espero que se dé cuenta del impacto que ha tenido no solo en mí como una desconocida, sino también en la comunidad y en su familia. Espero que busque entender qué ocurre dentro de él para ayudarlo a convertirse en una mejor persona”.

La empresaria aseguró que decidió compartir el video para demostrar que este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier momento y concluyó con un mensaje: “¡Las palabras tienen peso!”.

Además, dejó claro que el incidente no cambiará su forma de trabajar.

“Estoy aquí difundiendo amor. Estoy aquí siendo la mejor persona que puedo ser para mi comunidad. No voy a dejar que una sola persona cambie eso”.

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