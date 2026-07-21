Juan Jairo Coronilla, mexicano que murió atropellado en Florida, tenía visa de turista vigente

Juan Jairo Coronilla Durán, ciudadano mexicano de 28 años y originario de Guanajuato, murió tras ser atropellado durante un operativo migratorio en San Agustín, Florida, cuando intentaba huir al encontrarse con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con su esposa, el joven se encontraba legalmente en Estados Unidos con una visa de turista vigente y había viajado al país para pasar unas vacaciones.

Así ocurrió el operativo en el que perdió la vida

El incidente se registró en una gasolinera cercana a St. Johns, en San Agustín, donde Coronilla viajaba con otros tres hombres cuando fueron sorprendidos por un operativo migratorio.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los cuatro descendieron del vehículo e intentaron escapar en distintas direcciones.

Uno de ellos fue detenido por agentes del ICE, mientras que los otros dos lograron alejarse del lugar. Coronilla también intentó huir, pero el desenlace fue fatal.

Según el relato de su esposa, Yezzika Alamilla, el joven corrió hacia una carretera y resbaló en el camellón debido a que el pavimento estaba mojado por la lluvia. Aunque logró ponerse de pie y continuó la huida, volvió a caer en medio de los carriles y fue atropellado por un camión que circulaba por la zona.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han explicado por qué Coronilla decidió escapar si, según su familia, contaba con documentación migratoria válida.

Una vecina intentó salvarle la vida

Una enfermera veterinaria que vive cerca del lugar relató a N+ Univision que salió de su vivienda tras escuchar el impacto.

La mujer explicó que se introdujo debajo del camión para revisar el estado del joven y comprobó que aún presentaba signos vitales.

Durante aproximadamente 10 a 15 minutos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras otras personas se acercaban para ayudar. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes y Coronilla murió en el lugar.

DHS confirma investigación sobre lo ocurrido

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el operativo fue realizado el 14 de julio cerca de St. Johns y confirmó que durante la acción ocurrió un incidente que terminó con la muerte de un ciudadano mexicano.

La dependencia indicó que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

El DHS agregó que dará a conocer más información conforme avance la indagatoria, aunque hasta ahora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el operativo.

??Colectivo migrante acompaña a la esposa de Juan Jairo mientras busca trasladar su cuerpo a Guanajuato, tras su muerte durante un operativo del ICE en Floridahttps://t.co/zoQRvA9ipn — Milenio (@Milenio) July 21, 2026

Gobierno de Guanajuato brinda apoyo a la familia

El Gobierno de Guanajuato informó que activó un protocolo de atención para acompañar a la familia de Juan Jairo Coronilla Durán.

A través de la Secretaría de Derechos Humanos, autoridades estatales establecieron contacto con sus familiares, ofrecieron asesoría para la repatriación del cuerpo y expresaron sus condolencias.

Asimismo, por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se brindó apoyo a la esposa del fallecido, quien viajó a Orlando y fue canalizada al Consulado de México para dar seguimiento a los trámites correspondientes.

Había viajado de vacaciones a Estados Unidos

De acuerdo con el Colectivo Árbol, organización con sede en Orlando que acompaña a trabajadores agrícolas y migrantes, Coronilla era padre de dos hijos y había viajado desde Guanajuato para pasar unas vacaciones.

Su esposa informó que llevaba tres semanas en Estados Unidos y únicamente dos días en Florida cuando ocurrió el operativo migratorio.

La organización también señaló que el mexicano tenía previsto regresar a su país el sábado siguiente a su fallecimiento y que ya contaba con un boleto de avión para ese viaje.

La tercera muerte tras un encuentro con agentes migratorios en una semana

La muerte de Juan Jairo Coronilla ocurrió en medio de la campaña de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con los reportes, se trata del tercer fallecimiento en una semana relacionado con acciones de autoridades migratorias en Estados Unidos.

Días antes, agentes federales mataron a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston y al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo en Maine.

Con el caso de Coronilla Durán, organizaciones y autoridades mexicanas contabilizan 18 ciudadanos mexicanos fallecidos en incidentes relacionados con operativos o bajo custodia del ICE durante la actual administración estadounidense.

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