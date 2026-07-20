ICE entrega a México a presunto sicario del Cártel Santa Rosa de Lima

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a México a David Vargas-Rivera, señalado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima y buscado por autoridades mexicanas por un caso de homicidio.

El mexicano fue entregado a las autoridades de México el pasado 14 de julio, después de haber sido detenido en enero en Frisco, Texas, como parte de un proceso migratorio en Estados Unidos.

El DHS aseguró que Vargas-Rivera era considerado un presunto operador del grupo criminal y que estaba relacionado con actividades como robo de combustible, homicidios y lavado de dinero.

Vargas-Rivera fue detenido en Texas y entregado a México

De acuerdo con la información del gobierno estadounidense, agentes del ICE arrestaron a David Vargas-Rivera el 12 de enero en Frisco, Texas.

Tras permanecer bajo custodia migratoria, las autoridades estadounidenses realizaron su expulsión del país y lo pusieron a disposición del gobierno mexicano, donde enfrenta una orden de captura internacional por homicidio.

La subsecretaria del DHS, Lauren Bis, afirmó que el hombre era buscado por asesinato en México y aseguró que deberá responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.

“Este delincuente indocumentado es buscado por asesinato en México, ha sido acusado de lavar más de $4.6 millones de dólares y ha sido identificado como un sicario afiliado al Cártel Santa Rosa de Lima“, declaró la funcionaria.

.@ICEgov has DEPORTED an illegal alien MURDERER.



David Vargas-Rivera is wanted for murder in Mexico, has been accused of laundering more than $4.6 million, and has been identified as a hitman affiliated with the Santa Rosa de Lima Cartel ? a foreign terrorist organization.? https://t.co/b1vZTiVaDk — Homeland Security (@DHSgov) July 20, 2026

DHS lo vincula con robo de combustible y operaciones financieras ilícitas

El Departamento de Seguridad Nacional identificó a Vargas-Rivera como un presunto integrante del Cártel Santa Rosa de Lima, organización que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera.

Según la dependencia, además de las acusaciones por homicidio en México, el detenido contaba con antecedentes en otros países.

Las autoridades señalaron que habría sido arrestado en Canadá por agresión contra un agente de la paz y amenazas, mientras que también registró antecedentes en Colombia.

Cártel Santa Rosa de Lima: origen y expansión criminal

El Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) nació en 2014 en Guanajuato y se convirtió en uno de los principales grupos dedicados al robo de combustible en México, actividad conocida como huachicoleo.

Deportación de David Vargas-Rivera. (DHS) Crédito: DHS

Con el tiempo, la organización amplió sus operaciones hacia delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y narcomenudeo.

Su fundador y principal líder fue José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, detenido en agosto de 2020 y condenado posteriormente a 60 años de prisión.

Autoridades de México y Estados Unidos han señalado que, pese a su captura, la organización mantuvo estructuras operativas mediante familiares y colaboradores cercanos.

La disputa por Guanajuato mantiene al grupo bajo presión

Tras la caída de “El Marro”, distintos operadores asumieron funciones dentro de la organización, entre ellos integrantes de su círculo familiar y mandos relacionados con células violentas.

El grupo mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de zonas estratégicas de Guanajuato, especialmente municipios como Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán.

La confrontación entre ambas organizaciones ha contribuido a que Guanajuato permanezca entre los estados con mayores niveles de violencia en México.

David Vargas-Rivera, presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima. (DHS) Crédito: DHS

EE.UU. mantiene sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima

Debido a sus actividades criminales y sus redes financieras, el gobierno estadounidense ha aplicado sanciones contra integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y bloqueado propiedades relacionadas con sus operadores.

La deportación de David Vargas-Rivera forma parte de las acciones del ICE para expulsar del territorio estadounidense a personas consideradas prioritarias por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales y entregarlas a las autoridades correspondientes.

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