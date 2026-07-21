Los mejores y peores estados para tener mascotas en EE.UU.

El lugar donde vive una familia en Estados Unidos puede marcar una enorme diferencia cuando se trata de tener una mascota. El costo de las consultas veterinarias, los seguros para perros y gatos, la disponibilidad de viviendas que aceptan animales y hasta la cantidad de restaurantes y hoteles pet-friendly influyen en la calidad de vida de los dueños y sus compañeros de 4 patas.

Un nuevo estudio identificó cuáles son los estados más amigables para las mascotas y dejó una sorpresa: Nueva York ocupa el último lugar de la clasificación.

La investigación, elaborada por Mad Barn, analizó los 48 estados contiguos del país a partir de 16 indicadores agrupados en 3 grandes categorías: asequibilidad y acceso a cuidados veterinarios, estilo de vida pet-friendly y seguridad y bienestar animal. Entre los factores evaluados se incluyeron los costos veterinarios, las primas de seguros para mascotas, la cantidad de veterinarios disponibles, los alquileres que aceptan animales, la presencia de restaurantes y hoteles pet-friendly, las leyes de protección animal y el ingreso de mascotas a refugios.

Montana lidera el ranking de los estados más amigables con las mascotas

Montana se ubicó como el mejor estado para tener mascotas en EE.UU. gracias a una combinación de atención veterinaria accesible y una amplia infraestructura para el cuidado animal. El estado cuenta con 44.63 veterinarios por cada 100,000 habitantes, la segunda tasa más alta del estudio, mientras que una consulta veterinaria anual cuesta, en promedio, $54.95 dólares.

Además, Montana dispone de 10.8 negocios especializados en mascotas por cada 100,000 residentes, una de las cifras más altas del país, lo que facilita el acceso a servicios para los propietarios.

El segundo lugar fue para Nebraska, impulsado por una fuerte cultura de convivencia con animales. Más del 70% de los hogares tiene al menos una mascota, mientras que el 71% de los anuncios de alquiler permiten animales, uno de los porcentajes más elevados del estudio. También lidera la oferta de hoteles pet-friendly y destaca por su acceso a servicios veterinarios.

En la tercera posición aparece Dakota del Norte, donde el costo anual de tener una mascota representa apenas el 2.8% del ingreso promedio, una de las proporciones más bajas del país. El estado comparte además el primer puesto en materia de leyes de protección animal.

Los 10 mejores estados para vivir con mascotas

De acuerdo con el estudio, estos son los estados con mejor puntuación general:

Imagen creada con ayuda de Inteligencia Artificial.

Cada uno obtuvo altas calificaciones por combinar costos relativamente bajos, buena disponibilidad de veterinarios y una amplia oferta de servicios y espacios adaptados para animales de compañía.

Kansas, Wyoming y Colorado también destacan

Kansas consiguió el cuarto lugar gracias a algunos de los costos más bajos del país. Una consulta veterinaria anual cuesta en promedio $51.95, mientras que 2 horas de cuidado para mascotas tienen un precio medio de $27. El estado también registra la menor tasa de casos de crueldad animal por habitante.

Wyoming, quinto en la lista, sobresale por tener la mayor proporción de hogares con mascotas de todo EE.UU.: 71.8%. También ofrece la prima anual de seguro para mascotas más baja del estudio, con $407.64, además de registrar la menor tasa de ingreso de animales a refugios.

Por su parte, Colorado cerró el top 10 gracias a su amplia oferta de negocios especializados para mascotas y a que casi tres de cada cuatro viviendas en alquiler aceptan animales, uno de los porcentajes más altos del país.

Nueva York, el peor estado para los dueños de mascotas

En el extremo opuesto aparece Nueva York, que terminó en el puesto 48, el último de la clasificación.

El estudio señala que el estado presenta la consulta veterinaria más cara del país, con un promedio de 76.95 dólares. También registra el mayor costo combinado para vacunas y esterilización o castración, que alcanza $688.78.

A esto se suma otro problema importante: Nueva York cuenta con apenas 17.41 veterinarios por cada 100,000 habitantes, la segunda menor disponibilidad entre todos los estados analizados. Además, solo 49.7% de los hogares tiene una mascota, una cifra considerablemente inferior al promedio de los estados mejor posicionados.

Nueva Jersey y California también figuran entre los peores

El estudio ubica a Nueva Jersey en el puesto 47. Allí, una consulta veterinaria cuesta en promedio $67.95, mientras que el seguro anual para mascotas asciende a $583.56. Solo 47.4% de los hogares tiene animales de compañía, una de las proporciones más bajas del país.

California ocupa el lugar 46 principalmente por tener el seguro para mascotas más caro de EE.UU., con una prima anual promedio de $735.48, además de una de las consultas veterinarias más costosas. Sin embargo, el estado destaca positivamente por su amplia oferta de restaurantes pet-friendly.

El grupo de los 5 estados peor calificados lo completan Massachusetts y Delaware, donde los elevados costos veterinarios y una menor disponibilidad de servicios especializados redujeron su puntuación final.

El estudio refleja que, más allá del cariño hacia los animales, el lugar donde se vive puede influir significativamente en el presupuesto familiar y en la facilidad para acceder a atención veterinaria, alojamiento y espacios adaptados para disfrutar de una vida más cómoda junto a las mascotas.

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