Mamdani anuncia 50 reformas para ayudar a pequeños negocios de NYC

Tener un negocio pequeño en la Gran Manzana es el sueño de miles de neoyorquinos que buscar crear empresa, mientras se convierten en fuente de trabajo para otros y tienen independencia laboral. Pero quienes se lanzan a cumplir ese reto, a diario se quejan de la enorme burocracia relacionada con permisos y papeleos que deben enfrentar, al igual que las multas elevadas que tienen que pagar debido, a veces a reglas sin mucho sentido, como no tener una licencia para vender postres fríos, a pesar de tener un permiso para vender comida.

Y en su afán de que los más de 180,000 pequeños negocios que hay en la Ciudad, entre restaurantes, barberías, guarderías, tiendas y bodegas, e incluso vendedores ambulantes, tengan un respiro, este lunes el alcalde, Zohran Mamdani anunció que pronto se empezarán a implementar 50 reformas que buscar hacerle la vida más fácil a los pequeños empresarios.

Durante una conferencia en El Bronx, el mandatario local reveló los cambios que se empezarán a implementar pronto, como reducir el número de licencias para que los negocios puedan operar, disminuir requisitos y hasta el valor de trámites y multas.

El alcalde fue enfático al asegurar que tras meses de escuchar directamente a pequeños negocios, su administración busca también, a través de una orden ejecutiva, aliviar obstáculos burocráticos y simplificar regulaciones, y promover la educación sobre la “Carta de Derechos de Propietarios de Negocios”.

“Las pequeñas empresas merecen tener un aliado en el gobierno municipal”, dijo el burgomaestre, tras presentar la iniciativa, llamada OPEN para reducir el papeleo, lo que en la práctica ahorrará tiempo, esfuerzo y dinero a las pequeñas empresas, a las que describió como “el pilar de la economía de Nueva York” y fuente de empleo para 1 millón de neoyorquinos a quienes emplean.

“No se puede contar la historia de Nueva York sin nuestras pequeñas empresas y, sin embargo, nuestra ciudad a menudo les ha puesto demasiadas trabas para abrir sus puertas y mantenerlas abiertas”, dijo Mamdani.

El alcalde Mamdani anuncia 50 reformas para dar alivio a negocios en NYC. foto Flickr Alcalde Mamdani. Crédito: Flickr Alcalde Mamdani | NYC Mayoral Office

“Los propietarios nos dicen lo mismo una y otra vez: lo que los agota no es simplemente el costo de un costo específico, sino el papeleo y la falta de coherencia que enfrentan al tratar con su propio gobierno”, agregó. “Hoy no solo anunciamos reformas, sino que estamos creando el mecanismo para identificar y solucionar más problemas, de modo que el propietario de una pequeña empresa en esta ciudad sea tratado finalmente como alguien para quien trabaja el gobierno, y no como alguien a quien el gobierno ignora o entorpece”.

Las reformas que se promoverán incluyen a agencias municipales como el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), el Departamento de Saneamiento (DSNY), el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH), el Departamento de Transporte (DOT), el Departamento de Protección Ambiental (DEP), el Departamento de Bomberos (FDNY) y el Departamento de Edificios (DOB), que a menudo han sido señaladas por trámites largos y multas elevadas por parte de empresarios.

El Alcalde explicó que los cambios son 25 para empresas de servicios de alimentación y venta de alimentos, siete para empresas de transporte, cinco para otros comercios minoristas, cuatro para proveedores de cuidado infantil, tres para empresas industriales y comerciales, dos para empresas de cuidado personal, tres para organizaciones sin fines de lucro que gestionan licencias de bingo y juegos de azar, y seis que se aplican a todas las empresas de la ciudad.

Sobre ellos aseguró que fueron el resultado del trabajo de la Oficina del Vicealcalde para la Justicia Económica (DMEJ) y el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), que han organizado mesas redondas y encuestado a más de 500 propietarios de negocios.

Kenny Minaya, comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), aseguró que conoce en carne propia lo que significa lidiar con la burocracia a la hora de mantener un negocio en la Gran Manzana y advirtió que las reformas le darán un alivio de miles de comerciantes.

“Crecí viendo a mi familia sortear el mismo laberinto al que se enfrentan tantos propietarios de pequeñas empresas: el papeleo, las multas y el desciframiento de las normativas municipales. A medida que ampliamos considerablemente nuestro equipo de servicios NYC Business Express, las nuevas empresas contarán con un gestor de casos dedicado para ayudarles a abrir sus negocios rápidamente”, dijo el funcionario municipal.

La presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson, destacó que los cambios a la vista permitirán a los emprendedores centrarse en crear empleos, servir a sus comunidades e impulsar el futuro económico de la ciudad de Nueva York.

El alcalde Mamdani anunció un plan de 50 reformas para darle respiro a 180,000 negocios de la ciudad. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Este paquete de más de 50 reformas normativas, junto con la nueva Orden Ejecutiva para reducir las cargas burocráticas, representa pasos significativos para facilitar la creación, operación y crecimiento de empresas en nuestra ciudad”, dijo la líder política de El Bronx, donde están buena parte de pequeños negocios latinos. “Al reducir la burocracia, agilizar el cumplimiento de normas y modernizar regulaciones obsoletas, estamos creando un entorno más eficiente y favorable a las empresas”.



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