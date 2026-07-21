Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez; estos rubros dispararon los gastos familiares

La ciudad de Miami superó por primera vez a Nueva York en costo de vida, según datos publicados este 20 de julio de 2026 por Bloomberg con datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA). El fuerte aumento en los seguros de vivienda, los impuestos inmobiliarios y el costo de habitar en el sur de Florida colocó a la región como la segunda más cara del país, solo detrás del área de la bahía de San Francisco.

Por primera vez en la historia de estos comparativos, el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach quedó casi 5% por encima de Nueva York en costo de vivienda.

Durante años, Florida representó la promesa de un retiro asequible en un lugar más cálido, lo que llevó a miles de familias a mudarse al sur del estado. Ahora, este encarecimiento representa un golpe a esa expectativa de ahorro sin sacrificar calidad de vida. Sin embargo, el encarecimiento de la vivienda, los seguros y la comida fuera de casa ha consumido la ventaja que ofrecía la ausencia de impuesto estatal sobre la renta.

Los datos que llevaron a Miami a rebasar a Nueva York en costo de vida

De acuerdo con el reporte de Paridades de Precios Regionales de la BEA, con datos de 2024, Miami obtuvo 114.155 puntos frente a 112.563 de Nueva York, usando una base nacional de 100 puntos. Es la primera vez que existe un registro de este tipo desde que se elabora el comparativo oficial.

Sin embargo, no se trata de un viraje repentino. Desde 2019, el índice de precios al consumidor del sur de Florida acumuló un alza de 36%, la mayor entre las grandes áreas metropolitanas del país después de Tampa, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Vivienda y seguros: los rubros que más golpearon el bolsillo

La vivienda concentra una buena parte de este encarecimiento. Los precios de las casas en el sur de Florida han subido 79% desde la pandemia, según el índice S&P Case-Shiller.

Los impuestos inmobiliarios locales también crecieron 62% desde 2019, más del doble del promedio nacional, de acuerdo con datos de Attom citados por Bloomberg.

El seguro de vivienda se convirtió en el capítulo más doloroso para muchos propietarios. La prima promedio anual en Florida llegó a $8,292 dólares, la más alta de todo el país y casi cuatro veces lo que paga en promedio un propietario en el estado de Nueva York. Esto se debe a que seis grandes huracanes en la última década, sumados a la salida de aseguradoras privadas del mercado, redujeron la oferta disponible y empujaron los precios todavía más arriba.

Comer fuera y el salario que no alcanza

Otro rubro que registró un alza importante es salir a comer, una actividad cotidiana para cualquier familia. El costo promedio también se volvió más costoso en el sur de Florida que en la propia Nueva York. La cuenta promedio por persona en restaurantes llegó a $94 dólares, un alza interanual de 4%, frente a $79 dólares en la Gran Manzana.

Mientras tanto, el ingreso típico de los hogares del área metropolitana de Miami está aproximadamente $1,000 dólares por debajo de la mediana nacional, según la Oficina del Censo.

“Los recién llegados quedan deslumbrados por la ausencia de impuesto estatal sobre la renta”, explicó Nicolás Valdés-Fauli, asesor financiero que se mudó de Manhattan a Miami por trabajo, pero advirtió que ese ahorro fiscal puede disiparse ante otros costos que la mayoría no anticipa.

¿Por qué la promesa fiscal de Florida ya no es una ventaja?

El argumento de ‘cero impuesto estatal’ atrajo por años a profesionales y jubilados hacia Florida. Pero esa ventaja beneficia de forma desigual a distintos niveles de ingreso.

Según el Instituto de Tributación y Política Económica, el 1% más rico de Florida paga apenas 2.7% de su ingreso en impuestos estatales y locales, mientras que el 20% más pobre paga 13.2%. En Nueva York, en cambio, el 1% más rico paga 13.5% y el 20% más pobre solo 11.1%. Esto significa que, para las familias trabajadoras de ingresos medios y bajos, la carga fiscal real en Florida puede contradecir lo que promete el eslogan de “sin impuesto estatal”.

¿Qué puede hacer una familia que se ha mudado a Miami o planea hacerlo?

Frente a este nuevo panorama, hay pasos concretos que pueden ayudar a amortiguar el impacto:

Comparar el costo total de mudanza (vivienda, seguro y alimentos) antes de asumir que Florida siempre resulta más económico que Nueva York.

Solicitar cotizaciones de seguro de vivienda en distintas aseguradoras, ya que las primas varían mucho según la zona de riesgo climático.

Revisar si el ingreso familiar realmente compensa la diferencia salarial frente a Nueva York, considerando que los sueldos en Miami suelen ser más bajos.

Evaluar ciudades más económicas dentro del propio estado, como Tallahassee, donde el costo de vida puede ser considerablemente menor que en Miami.

Dar seguimiento a la enmienda de exención fiscal a la vivienda que Florida llevará a votación en noviembre de 2026, ya que podría reducir la carga del impuesto inmobiliario para propietarios elegibles.

Para las familias que ya viven en el sur de Florida, ajustar el presupuesto ante estos incrementos deja de ser opcional: el margen que antes daba no pagar un impuesto estatal se redujo de forma considerable.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de vida en Miami

¿Cuánto más caro es vivir en Miami que en Nueva York?

Según la BEA, Miami obtuvo 114.155 puntos en el índice de paridad de precios regionales frente a 112.563 de Nueva York, con Miami casi 5% por encima en costo de vivienda.

¿Por qué subió tanto el costo de vida en Miami?

El aumento se explica principalmente por el alza de 79% en precios de vivienda desde la pandemia, primas de seguro que llegan a $8,292 dólares anuales y un incremento de 62% en impuestos inmobiliarios desde 2019.

¿Florida sigue siendo más barata por no tener impuesto estatal sobre la renta?

El ahorro fiscal existe, pero especialistas advierten que otros costos, como el seguro de vivienda y los impuestos locales, pueden anularlo por completo.

¿Cómo afecta esto a las familias de ingresos medios y bajos?

El 20% más pobre de Florida paga proporcionalmente más impuestos estatales y locales (13.2%) que el 1% más rico (2.7%), lo que hace la estructura fiscal más pesada para los que ganan menos.

¿Cuál es la ciudad más cara de Estados Unidos actualmente?

La bahía de San Francisco-Oakland-Fremont se mantiene como la más cara del país, con Miami en segundo lugar y superando ya a Nueva York.

¿Hay alguna medida que pueda bajar los costos en Florida?

El gobernador Ron DeSantis impulsa una enmienda para ampliar la exención fiscal de vivienda habitual, que se votará en noviembre de 2026 y podría reducir hasta $250,000 dólares de la base gravable para propietarios elegibles.

Conclusión

Si los votantes de Florida aprueban en noviembre de 2026 la ampliación de la exención fiscal a la vivienda, algunos propietarios podrían recuperar parte del terreno perdido frente a Nueva York. Pero mientras las primas de seguro sigan en máximos históricos y el riesgo climático continúe, es probable que la brecha entre lo que cuesta vivir en Miami y lo que gana una familia promedio se incremente antes de estabilizarse.

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