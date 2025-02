La divertida anécdota entre Samuel L. Jackson y Marlon Brando que incluye un restaurante chino

A pesar de no haber trabajado juntos en ninguna película, los actores Marlon Brando y Samuel L. Jackson comparten una curiosa y divertida historia, respecto al día que se conocieron, y que incluye a un establecimiento de origen chino.

De acuerdo con el intérprete de “The Avengers”, quien reveló la forma en la que conoció al legendario actor de cintas como “The Godfather”, “Apocalypse Now”, entre muchas otras, en el programa “The Graham Norton Show” hace años, este se encontraba en un concierto del fallecido cantante Michael Jackson en Nueva York.

Según el actor, su asistencia al show de Jackson se debía a que fue invitado para presentar a la cantante Whitney Houston así como a Usher en el mismo concierto.

Previo a su salida al escenario, el intérprete de “Django Unchained” mencionó que se encontraba en el área del backstage, cuando escuchó a alguien detrás de él que comenzó a recitar el monólogo de uno de sus personajes más icónicos en el cine: Ezequiel de “Pulp Fiction”.

Marlon Brando se declaró fanático de “Pulp Fiction”. Crédito: Getty

Marlon Brando era fanático de “Pulp Fiction”

De acuerdo con Jackson, esta no era la primera vez que una persona se le acercaba para recitarle el famoso monólogo de su personaje. Ante esto, el actor estadounidense decidió darse vuelta, con cierto recelo, para ver quien era, descubriendo a Marlon Brando detrás de él.

Tras su sorpresa, Jackson no pudo evitar mencionar su admiración al actor al decirle: “Madre mía ¿Brando recitando un monólogo mío, de una película mía?”.

Luego de la reacción de Samuel, el intérprete de “Superman” le reveló que era fanático de la cinta “Pulp Fiction”, por lo que no dudó en pedirle su número de teléfono para platicar en el futuro: “Me encanta esa película, tenemos que hablar, intercambiemos números de teléfono”.

Según lo revelado por Jackson, al llegar a casa, lo primero que hizo fue llamar al número que Brando le dio, encontrándose con la sorpresa de que la voz detrás del teléfono le mencionó que estaba hablando a un restaurante chino.

Sin embargo, y tras mencionar el nombre de Brando, la persona que contestó le señaló que esperara un momento, para luego ser el legendario actor quien contestara y comenzaran a platicar.

Cada vez que llamaba a ese teléfono, me decían que era un restaurante chino o una lavandería china. Así es como respondía quien quiera que fuese, su asistente supongo, para protegerlo” Samuel L. Jackson – Actor

Continúa leyendo:

Quentin Tarantino rechazó a Johnny Depp para el elenco de ‘Pulp Fiction’

Samuel L. Jackson es la primera celebridad en darle su voz a Alexa, de Amazon

Las 5 mejores películas de Samuel L. Jackson en Netflix