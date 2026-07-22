Comité Olímpico Italiano rechaza a Pep Guardiola como nuevo técnico de la “Azzurra”

Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), solicitó a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) que la vacante de seleccionador sea ocupada por un técnico local.

“No quiero dar consejos a Giovanni Malagò, que ha empezado muy bien como nuevo presidente de la FIGC. Lo único que le pido es que designe a un seleccionador italiano”, declaró Buonfiglio en una entrevista concedida al diario Corriere della Sera.

El máximo dirigente del CONI justificó su postura argumentando la calidad de los estrategas locales, formados en la Serie A y conocedores de la cultura táctica del país: “Son buenos, profesionales y fruto de nuestra tradición. ¿Por qué dejarlos fuera?”, argumentó.

Las palabras de Buonfiglio se producen después de que el nuevo presidente de la FIGC Giovanni Malagò confirmara contactos preliminares con Guardiola tras la salida del técnico catalán del Manchester City.

Malagò admitió en el programa Vivavoce que la federación estaría dispuesta a realizar un esfuerzo presupuestario extraordinario por el catalán, a pesar de que la operación es compleja y el preparador había manifestado su deseo de tomarse un descanso.

Durante el pasado fin de semana, el director técnico de la FIGC, Paolo Maldini, junto a su asesor Leonardo, mantuvieron un encuentro con el exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich para tantear su predisposición.

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