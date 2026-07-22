España estrenará la segunda estrella en la Liga de Naciones

Tras tocar el cielo en el Mundial 2026, la selección española de fútbol ya conoce los detalles de su regreso a los terrenos de juego. La selección campeona del mundo estrenará la segunda estrella en su escudo el próximo 26 de septiembre en el estadio de Wembley frente a la selección de Inglaterra por la Nations League.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la hoja de ruta del combinado dirigido por Luis de la Fuente para la nueva edición de la Liga de Naciones. La ‘Roja’ quedó ubicada en el Grupo A3, donde competirá contra Inglaterra, Croacia y la República Checa.

Tras la exigente visita a tierras británicas para abrir la fase de grupos, el equipo nacional regresará a España para disputar dos compromisos seguidos en casa:

26 de septiembre: Inglaterra vs. España (Estadio de Wembley, Londres)

29 de septiembre: España vs. Croacia (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla)

3 de octubre: España vs. República Checa (Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo)

España afronta este nuevo reto desde lo más alto del ranking FIFA y con un historial favorable ante dos de sus tres oponentes. Frente a Croacia, los españoles dominan el registro con siete victorias en 11 partidos, mientras que ante la República Checa se mantienen invictos tras siete duelos (cinco triunfos y dos empates).

El reto más equilibrado será ante la selección inglesa. En los 28 enfrentamientos disputados hasta la fecha entre ambas potencias, el balance favorece ligeramente a los británicos con 13 victorias, por 11 triunfos del bando español y cuatro empates.

Sigue leyendo:

·Rosalía se disculpa con sus fans argentinos tras la final del Mundial

·La Casa Blanca reaccionó a la gorra MAGA usada por Ferran Torres tras ganar el Mundial

·FIFA revela el Once Ideal del Mundial 2026 con Messi, Mbappé y sorpresas