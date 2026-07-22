De Cracovia a Nueva York: la fascinante historia del bagel

El bagel no nació como el icono de las cafeterías de la Gran Manzana como lo conocemos hoy. Se trata de una historia que comenzó en Polonia durante el siglo XVII, donde los panaderos judíos elaboraban el bajgiel, un pan en forma de anillo que se hervía antes de hornearse para lograr esa textura densa y crujiente por fuera.

A finales del siglo XIX, la gran ola migratoria llevó a miles de familias judías al Lower East Side de Nueva York. Con ellos viajó la receta tradicional y la creación del primer sindicato de panaderos de bagels, asegurando que la técnica artesanal se mantuviera intacta.

Lo que comenzó como un alimento reconfortante de la comunidad judía inmigrante se transformó, en pocas décadas, en el pilar indiscutible del desayuno estadounidense.

El bagel: una historia de inmigrantes con un agujero en el medio

Llegó a Estados Unidos con judíos de Europa del Este que huían de la pobreza y el antisemitismo. Se popularizó en los puestos callejeros de Nueva York y en las panaderías de barrio, recoge AP. Más tarde, se abrió camino hasta los congeladores de los supermercados y se convirtió en parte del desayuno de muchísimas personas. Y como toda historia gastronómica, comienza con el primer bocado.

Mientras una capa crujiente prepara tu cerebro para un trozo de pan con corteza, inmediatamente se encuentra con la textura suave pero densa del interior. Disfrutar de ambas texturas juntas produce una sensación de placer, junto con cualquier ingrediente que le hayas añadido.

Una capa de queso crema para algo sencillo. Una crema para untar con sabor para darle un toque especial. O un bagel cubierto con una capa tan grande que la boca humana no puede abarcarla.

Y ni siquiera hemos hablado de las opciones de sabor.

Para algunos, un bagel simple, ya sea natural o con huevo, es suficiente (sin juzgar). Otros insisten en añadir semillas —amapola, sésamo—, cebolla picada o sal. Otros afirman que no es un bagel si no lleva de todo, donde cada bocado te sorprende con una explosión de sabores.

Los puristas te dirán que lo mantengas simple. Pero con un bagel, como con tantas cosas en la vida estadounidense, puedes prepararlo como quieras.

De la tradición artesanal a la mesa de todos

El bagel tuvo su origen en comunidades judías de Polonia y fue traído a Estados Unidos por judíos de Europa del Este que huían del creciente antisemitismo a finales del siglo XIX y principios del XX. Tras llegar de Polonia, Harry Lender trabajó en una panadería de Nueva Jersey para ganar lo suficiente y traer a su familia a Estados Unidos. Sus hijos expandieron el negocio familiar, desde su panadería en New Haven, Connecticut, hasta distribuir bagels congelados en supermercados de todo el país.

El bagel, entonces, es otra historia del éxito de los inmigrantes en Estados Unidos. Las tiendas que ahora los venden están regentadas por familias de aquellos inmigrantes originales y por nuevos grupos que han llegado en busca de una vida mejor.

Pero por mucho que se popularice, el bagel sigue ocupando un lugar especial en la vida de los judíos estadounidenses. Muchos momentos importantes de la vida judía en Estados Unidos incluyen bagels para celebrar o para aliviar el dolor:

¿Circuncisión ritual para un bebé varón? ¡Corte, corte, y luego bagels para todos!

¡Corte, corte, y luego bagels para todos! ¿Trece años después, día del Bar Mitzvah? Meses de práctica para una hora de trabajo. Y luego: bagels.

Meses de práctica para una hora de trabajo. Y luego: bagels. ¿Se está celebrando el Shiva House por la pérdida de un ser querido? “Lo siento mucho por su pérdida”. “Gracias. Hay bagels en la otra habitación”.

En estas situaciones, el bagel brinda consuelo, tal como lo ha hecho para generaciones de judíos estadounidenses, inmigrantes y cualquier otra persona que busque su lugar en la mesa.

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