FBI captura a Khalid Ahmed Satary, líder de fraude a Medicare por $547 millones

El FBI anunció la captura de Khalid Ahmed Satary, un hombre acusado de liderar una red que habría defraudado al programa federal Medicare por $547 millones de dólares mediante un esquema de facturación fraudulenta que operó entre 2016 y 2019.

El arresto se produjo gracias a una operación conjunta con autoridades internacionales y representa un nuevo avance del programa Most Wanted Fraudsters, creado recientemente para localizar a los principales fugitivos vinculados con delitos financieros.

Según informó la agencia federal, Satary se convirtió en el tercer detenido desde que esa iniciativa fue lanzada hace apenas 5 semanas. El sospechoso permanecía prófugo desde hacía casi tres años y contaba con una orden de arresto federal emitida en 2022, luego de incumplir las condiciones de su libertad provisional.

La acusación en su contra fue presentada en 2019 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. Desde entonces, las autoridades sostienen que el acusado evitó a la justicia hasta que finalmente fue localizado en Medio Oriente, donde fue arrestado con apoyo de socios internacionales. Posteriormente, fue trasladado a Estados Unidos y compareció ante un tribunal federal el martes.

Así operaba el supuesto fraude contra Medicare

De acuerdo con los documentos judiciales, la organización encabezada presuntamente por Satary utilizó campañas de marketing engañosas para captar a personas mayores, a quienes convencían de someterse a costosas pruebas genéticas que, según la investigación, no eran médicamente necesarias.

Las autoridades también afirman que la conspiración recurrió al pago de coimas y sobornos ilegales para obtener derivaciones y presentar reclamaciones falsas al programa Medicare. Como resultado, el gobierno federal habría desembolsado cientos de millones de dólares por procedimientos que nunca debieron ser cubiertos.

La investigación sostiene que miles de pacientes de edad avanzada fueron utilizados como parte del esquema, convirtiéndose en víctimas de un sistema diseñado para maximizar los reembolsos del programa de salud financiado por el gobierno estadounidense.

El fiscal general interino Todd Blanche aseguró que el caso refleja una de las modalidades de fraude sanitario más graves detectadas en los últimos años.

“Este acusado presuntamente orquestó un esquema de fraude masivo que se aprovechó de miles de pacientes de edad avanzada, engañándolos para que se sometieran a pruebas costosas e innecesarias desde el punto de vista médico y facturando fraudulentamente al gobierno más de medio billón de dólares”, afirmó Blanche.

Tercer arresto del programa Most Wanted Fraudsters

El director del FBI, Kash Patel, destacó que la captura de Satary forma parte de una ofensiva más amplia contra quienes desvían recursos públicos mediante fraudes financieros.

Según Patel, el arresto representa el tercer éxito del programa Most Wanted Fraudsters, una iniciativa presentada hace poco más de un mes para localizar a fugitivos acusados de estafas multimillonarias que afectan a los contribuyentes estadounidenses.

“El arresto de Khalid Ahmed Satary y su regreso a los EE.UU. es la tercera captura de la lista Most Wanted Fraudsters del FBI y nuestros socios en apenas cinco semanas, continuando la histórica racha de éxitos de esta nueva iniciativa”, declaró el director de la agencia.

Otros casos recientes

La ofensiva del FBI ya había registrado 2 capturas importantes durante el último mes.

El primero fue Said Abdullahi Ereg, expropietario de un supermercado y delicatessen en Minneapolis, quien decidió entregarse a las autoridades. Está acusado de haber obtenido de forma fraudulenta más de $4millones del Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de Covid-19.

Días después, agentes federales arrestaron en Filipinas a Herbert Leon Kimble, de 60 años, quien permanecía prófugo desde hacía 2 años. Kimble enfrenta cargos por presuntamente organizar un esquema de fraude contra Medicare valorado en $1,200 millones.

Con la captura de Satary, el FBI busca reforzar el mensaje de que los responsables de fraudes contra programas financiados con dinero público pueden ser localizados incluso después de años de permanecer fuera del alcance de la justicia. Las autoridades anticiparon que la investigación continuará para identificar a otros posibles participantes del esquema y recuperar parte de los fondos que, según la acusación, fueron obtenidos ilegalmente mediante falsas reclamaciones al sistema Medicare.

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