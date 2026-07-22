Juez bloquea temporalmente deportación de testigo del tiroteo protagonizado por ICE en Houston

Un juez federal ordenó suspender temporalmente la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, testigo presencial de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida del juez Keith P. Ellison, del Tribunal para el Distrito Sur de Texas, prohíbe además el traslado del detenido fuera de esta jurisdicción mientras evalúa la causa.

El incidente ocurrió el 7 de julio durante un control de tráfico en Houston, cuando Rojas Pliego viajaba en una furgoneta junto a Salgado Araujo cuando el funcionario federal disparó su arma. Según la versión de ICE, Salgado Araujo no acató las órdenes y intentó embestir al agente con el automóvil, acto que la agencia calificó como legítima defensa.

Por su parte, líderes políticos locales señalaron que Salgado Araujo, ciudadano mexicano radicado en Estados Unidos desde hace 35 años, no figuraba como objetivo del operativo, aunque el caso se mantiene bajo investigación y hasta la fecha no existen cargos formales presentados.

Solicitudes de liberación y perfil de los detenidos

Agentes federales arrestaron a los acompañantes del vehículo tras el tiroteo, por lo que el abogado Raed González interpuso recursos para solicitar la libertad de Rojas Pliego y de Daniel Tirado Pantoja. En paralelo, otro representante legal ingresó una petición formal en favor de Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano de la víctima, quien también permanece bajo custodia, informó EFE.

Según la documentación presentada por la defensa, Rojas Pliego carece de antecedentes penales, radica en el país desde 1998, mantiene una unión de hecho con una ciudadana estadounidense y es padre de tres hijos y cuatro hijastros con ciudadanía estadounidense.

Por su parte, Tirado Pantoja vive en Estados Unidos desde 1996, tampoco posee antecedentes penales y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses. Ambos continúan en el Centro de Procesamiento de ICE de Montgomery, en Conroe, Texas.

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