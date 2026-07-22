¿Quieres trabajar en Walmart? Estas son las carreras con mayor futuro dentro de la empresa

Walmart dio a conocer un informe en el que identifica las profesiones que considera más importantes para el futuro de la compañía. La empresa asegura que estos puestos reflejan cómo está evolucionando el trabajo dentro de su organización y que serán clave para impulsar el crecimiento del negocio, responder a las nuevas necesidades de los consumidores y fortalecer el desarrollo profesional de sus asociados.

Aunque pertenecen a áreas muy distintas, todas estas carreras tienen algo en común: combinan habilidades técnicas, liderazgo y oportunidades de crecimiento. Walmart aclara que no son los únicos empleos que necesitará en los próximos años, pero sí representan algunas de las funciones con mayor proyección dentro de la empresa.

Ventas de publicidad (Advertising Sales)

Walmart considera que las ventas de publicidad seguirán siendo una de las áreas con mayor crecimiento conforme más marcas busquen conectar con millones de consumidores dentro de uno de los ecosistemas minoristas más grandes del mundo.

Estos profesionales combinan relaciones comerciales, análisis de datos y pensamiento estratégico para impulsar el negocio publicitario de la empresa y apoyar su crecimiento.

El salario base para estos puestos va de $90,000 a $234,000 al año, antes de bonos y compensaciones en acciones.

La ruta profesional contempla avanzar de administración de cuentas a asociado de ventas, posteriormente a líder de ventas y finalmente a líder senior de ventas.

Gerente de tienda (Store Manager)

Para Walmart, cada gerente de tienda actúa como el director general de un negocio multimillonario.

Es responsable de dirigir a cientos de asociados, supervisar operaciones complejas y garantizar la atención diaria a los clientes.

Además, desempeña un papel importante dentro de las comunidades donde opera cada sucursal, fortaleciendo relaciones e impulsando iniciativas locales.

La empresa destacó que muchos de sus gerentes comenzaron en puestos operativos y fueron ascendiendo dentro de la organización. Conforme las tiendas incorporen más tecnología, estos líderes serán fundamentales para guiar a sus equipos durante los cambios.

El salario base oscila entre $95,000 y $170,000 al año, antes de bonos y acciones.

El crecimiento profesional suele ir de asociado, líder de equipo y coach, hasta gerente de tienda.

Ingeniero de datos (Data Engineer)

Los ingenieros de datos construyen la infraestructura que hace posible el funcionamiento de las plataformas tecnológicas, las experiencias digitales y las capacidades de inteligencia artificial de Walmart.

Su trabajo permite tomar decisiones más inteligentes, impulsar la innovación y mejorar la experiencia tanto de clientes como de asociados.

Muchos ingresan mediante programas para estudiantes, prácticas profesionales o vacantes para recién egresados de ciencias computacionales o carreras afines.

Después reciben capacitación técnica y participan en bootcamps para desarrolladores.

El salario base también se ubica entre $90,000 y $234,000 al año, mientras que su desarrollo profesional va de analista a ingeniero de datos y posteriormente a ingeniero senior.

Técnico de mantenimiento de instalaciones

Los técnicos especializados en mantenimiento mantienen en funcionamiento los sistemas de aire acondicionado, refrigeración, electricidad, automatización, controles y mantenimiento general de las instalaciones de Walmart y Sam’s Club.

La empresa subrayó que estos oficios tienen una demanda creciente debido a la escasez de personal calificado.

El salario base varía entre $26 y $76 por hora. A través del programa Associate to Technician, los asociados pueden ingresar a esta carrera sin experiencia técnica previa.

Más de 600 empleados ya concluyeron este programa y Walmart busca fortalecer las habilidades de 3,000 técnicos para 2030.

La ruta de crecimiento comprende técnico de nivel inicial, técnico certificado y técnico senior.

Gerente general de cadena de suministro

Cada año, la cadena de suministro global de Walmart moviliza más de 100,000 millones de artículos mediante una de las redes logísticas más grandes y sofisticadas del mundo.

Los gerentes generales de esta área dirigen centros de distribución, supervisan operaciones complejas, tecnología avanzada, inventarios y equipos que pueden superar los 1,000 asociados.

La empresa destacó que muchos de estos directivos comenzaron en puestos operativos y lograron ascender sin haber cursado una licenciatura de cuatro años.

Conforme la automatización y el análisis de datos transformen la logística, estos líderes desempeñarán un papel esencial para integrar personas, tecnología y excelencia operativa.

El salario base va de $116,000 a $351,000 al año y la trayectoria profesional comprende gerente de área, gerente de operaciones y gerente general.

Conductor de la flota privada

La flota privada de Walmart es una de las más grandes y seguras de Estados Unidos. Sus conductores conectan proveedores, centros de distribución, instalaciones de cumplimiento, tiendas y clubes para garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

Durante el último año, estos operadores obtuvieron ingresos promedio superiores a $109,000.

Además, Walmart cubre completamente el costo para obtener la Licencia Comercial de Conducir (CDL) mediante el programa Associate to Driver, gracias al cual más de 1,000 asociados hicieron la transición hacia esta carrera durante los últimos tres años.

La empresa también destaca que muchos conductores regresan regularmente a casa en lugar de pasar largos periodos en carretera.

La ruta profesional inicia como conductor en entrenamiento, continúa como conductor y puede evolucionar hacia conductor senior o instructor.

Farmacéutico

Los farmacéuticos de Walmart forman parte de una red nacional de casi 5,000 farmacias.

Su labor incluye orientar sobre medicamentos, aplicar vacunas, apoyar a pacientes con enfermedades crónicas y conectar a las personas con otros servicios de salud.

La empresa considera que estos profesionales serán cada vez más importantes para ampliar el acceso a una atención médica asequible dentro de las comunidades.

El salario base oscila entre $98,000 y $172,000 al año.

Su trayectoria profesional comprende interno de farmacia, farmacéutico, gerente de farmacia y director de mercado.

Líder de equipo (Team Lead)

Los Team Leads representan el principal nivel de liderazgo por hora dentro de Walmart.

Supervisan áreas clave del negocio, coordinan las operaciones diarias, resuelven problemas en tiempo real y ayudan a que los asociados cuenten con las herramientas, capacitación y orientación necesarias para desempeñar su trabajo.

La empresa considera que este puesto constituye el primer paso hacia posiciones directivas y permite desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y liderazgo.

El salario base se encuentra entre $19 y $40 por hora.

La ruta profesional contempla avanzar de asociado a líder de equipo y posteriormente a coach o gerente.

Gerente de Sam’s Club

Los gerentes de Sam’s Club dirigen equipos de alto desempeño y supervisan las operaciones, los resultados financieros y la experiencia de los socios dentro de cada club.

También equilibran el liderazgo de personas, la toma de decisiones estratégicas y la excelencia operativa para impulsar el crecimiento del negocio.

Walmart considera que estos líderes tendrán un papel determinante conforme evolucione el comercio basado en membresías y continúe el desarrollo de nuevos líderes dentro de Sam’s Club.

El salario base oscila entre $110,000 y $160,000 al año, antes de bonos y acciones.

La ruta profesional avanza de gerente asistente a cogerente y finalmente gerente del club.

Coordinador de proyectos inmobiliarios (Realty Project Coach)

Estos profesionales dirigen proyectos de construcción, remodelación y desarrollo de nuevas tiendas e instalaciones para Walmart y Sam’s Club.

Su responsabilidad es garantizar que los establecimientos permanezcan seguros, modernos y preparados para atender tanto a clientes como a asociados.

La empresa señaló que, conforme continúe invirtiendo en su infraestructura física, estos líderes serán fundamentales para ejecutar proyectos que impulsen el crecimiento y mejoren la experiencia de compra.

El salario base va de $60,000 a $143,000 anuales, antes de bonos y acciones.

La ruta profesional comprende un puesto de campo, especialista de proyectos y coordinador de proyectos inmobiliarios.

Con este informe, Walmart busca mostrar cómo están cambiando las oportunidades laborales dentro de la empresa y destacar aquellas carreras que, por su impacto en la tecnología, la logística, la salud, las operaciones y el liderazgo, tendrán una mayor demanda durante los próximos años.

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